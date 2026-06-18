PM Kisan Yojana: पीएम किसान योजना को लेकर बड़ा अपडेट, 20 जून को जारी होगी 23वीं किस्त, लाभ पाने के लिए e-KYC और Farmer ID की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी

PM Kisan Yojana

PM Kisan Yojana 23rd Installment Date: देश के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना की 23वीं किस्त जारी करने की तारीख की आधिकारिक घोषणा कर दी है. योजना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के अनुसार, आगामी 20 जून 2026 को पात्र लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपये की अगली किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी. इस घोषणा से खरीफ सीजन की फसलों की तैयारी में जुटे किसानों को बड़ी वित्तीय सहायता मिलेगी.

20 जून को खातों में आएंगे 2-2 हजार रुपये!

पीएम-किसान योजना के तहत देश के लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को इस नए अपडेट का बेसब्री से इंतजार था. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से योजना की 22वीं किस्त जारी की थी, जिसके तहत 9.3 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए राशि भेजी गई थी. अब ठीक तीन महीने बाद सरकार अगली किस्त जारी करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान योजना की जून-जुलाई महीने में आ सकती है 23वीं किस्त, लेकिन इन 3 कामों के बिना रुक सकता है पैसा, जल्द पूरी करें प्रक्रिया

ई-केवाईसी (e-KYC) न होने पर अटक सकता है पैसा

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपनी अनिवार्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है. यदि किसी लाभार्थी ने अभी तक अपना ई-केवाईसी (e-KYC) नहीं कराया है, तो उसके खाते में 23वीं किस्त की राशि जमा नहीं होगी. किसान इस प्रक्रिया को घर बैठे पीएम-किसान पोर्टल पर ओटीपी (OTP) आधारित प्रणाली या फिर चेहरे की पहचान करने वाले मोबाइल ऐप (Face-Authentication App) के जरिए आसानी से पूरा कर सकते हैं. इसके अलावा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराया जा सकता है.

फार्मर आईडी और एनपीसीआई (NPCI) मैपिंग भी है आवश्यक

नए नियमों के तहत, विशेषकर 14 चिन्हित राज्यों में नए पंजीकरणों के लिए 'फार्मर आईडी' (Farmer ID) को अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही, किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होने के साथ-साथ एनपीसीआई (NPCI) मैपर से भी जुड़ा हो. कई बार बैंक खाता आधार से जुड़े होने के बावजूद एनपीसीआई सीडिंग न होने के कारण सरकारी योजनाओं का पैसा अटक जाता है. ऐसे में किसान तुरंत अपने बैंक शाखा में जाकर डीबीटी फॉर्म भर सकते हैं.

सालाना मिलती है 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूरी तरह से प्रायोजित योजना है. फरवरी 2019 में शुरू हुई इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के भूमिधारक किसान परिवारों को कृषि इनपुट जैसे बीज, खाद और कीटनाशक खरीदने में मदद करना है. योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि 2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में हर चार महीने के अंतराल पर सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाती है.