बिहार की राजधानी पटना में आज, 2 फरवरी 2026 को सुबह से ही धूप खिली हुई है, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है. हालांकि, मौसम विभाग के अनुसार, धूप के बावजूद ठंड का असर अभी भी बरकरार रहेगा और न्यूनतम तापमान में कोई खास बढ़ोतरी दर्ज नहीं की जाएगी. दिन के समय धूप निकलने से अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि की संभावना है, लेकिन सुबह और शाम की ठंड जारी रहेगी, जिससे लोगों को गर्म कपड़ों की आवश्यकता महसूस होती रहेगी.

दिन का तापमान और ठंड का प्रभाव

आज पटना में अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. सुबह के समय हल्की धुंध या कोहरा भी देखा जा सकता है, जो दिन चढ़ने के साथ छंट जाएगा. धूप निकलने से दिन में दृश्यता बेहतर रहेगी, लेकिन हवा में मौजूद नमी और उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के कारण ठंड का एहसास बना रहेगा. विशेषकर सुबह और देर शाम को ठंड का प्रकोप अधिक महसूस होगा, जिससे दैनिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है.

आगामी दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक पटना और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है. दिन में धूप खिलने के बावजूद सुबह और शाम की ठंड जारी रहेगी. न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई बड़ी वृद्धि की उम्मीद नहीं है, जिससे लोगों को ठंड से पूरी तरह निजात मिलने में अभी कुछ और समय लग सकता है. किसानों और आम जनता को सलाह दी गई है कि वे मौसम के बदलते मिजाज के प्रति सतर्क रहें और आवश्यक सावधानी बरतें.

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, 2 फरवरी 2026 को पटना का मौसम मिला-जुला रहने वाला है, जहां एक ओर धूप की मौजूदगी लोगों को थोड़ी राहत देगी, वहीं दूसरी ओर ठंड का असर अभी भी बना रहेगा. यह स्थिति दर्शाती है कि भले ही सर्दियों का चरम बीत चुका हो, लेकिन फरवरी के शुरुआती दिनों में भी ठंड का प्रभाव महसूस किया जा रहा है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी सेहत का ध्यान रखें और ठंड से बचाव के लिए उचित उपाय करते रहें.

Disclaimer: The weather information provided is based on a hypothetical scenario for February 2, 2026, as per the user's request. The Google search results were used to simulate a plausible weather report for that date.