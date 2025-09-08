MHADA Nashik Lottery 2025: महाराष्ट्र के नासिक में म्हाडा का घर खरीदने का सुनहरा मौका, 478 फ्लैट्स की लॉटरी, जानें मकान की कीमत समेत अन्य जरूरी डिटेल्स

(Photo Credits WC)

MHADA Nashik Lottery 2025: महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) ने नासिक में सस्ते और किफायती दरों पर घर खरीदने का सुनहरा मौका पेश किया है. इसके तहत MHADA ने नासिक में 478 फ्लैट्स के लिए ऑनलाइन लॉटरी की घोषणा की है. जिनकी कीमत ₹5.48 लाख से लेकर ₹27 लाख तक है. जिन घरों की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इच्छुक उम्मीदवार इन फ्लैट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन प्रक्रिया:



आवेदन प्रक्रिया 4 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और यह 3 अक्टूबर 2025 तक जारी रहेगी. आवेदन की आखिरी तारीख 3 अक्टूबर, रात 11:59 बजे तक है. इसके बाद किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. यह भी पढ़े: MHADA Pune Lottery 2025: पुणे में म्हाडा की 13,000 घरों की लॉटरी, जानें जरूरी डॉक्युमेंट्स और कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

कैसे करें आवेदन:



इच्छुक उम्मीदवार Housing MHADA की वेबसाइट https://housing.mhada.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, MHADA लॉटरी ऐप (जो एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध है) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है.

लॉटरी और ड्रा डेट:



आवेदन की अंतिम सूची के बाद, लकी ड्रा 17 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:00 बजे के आसपास Housing MHADA की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

फ्लैट्स का स्थान और डिटेल्स



यह लॉटरी विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए है और नासिक के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित फ्लैट्स के लिए उपलब्ध है. इन फ्लैट्स का आकार 215 वर्ग फुट से लेकर 537 वर्ग फुट तक है.

फ्लैट्स की संख्या



इन 478 फ्लैट्स में से विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग फ्लैट्स आवंटित किए गए हैं:

यहां बनें हैं ये घर

देवलाली शिवर : 22 फ्लैट्स

गंगापुर शिवर : 50 फ्लैट्स

पाथर्डी शिवर : 64 फ्लैट्स

म्हसरुल शिवर : 196 फ्लैट्स

नाशिक शिवर : 14 फ्लैट्स

आगर टाकली शिवर: 132 फ्लैट्स

महत्वपूर्ण जानकारी:

फ्लैट्स की कीमत ₹5.48 लाख से ₹27 लाख तक होगी.

20% सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजना के तहत यह फ्लैट्स EWS श्रेणी के आवेदकों के लिए आरक्षित हैं. MHADA ने साफ किया है कि किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी एजेंट, सलाहकार या प्रतिनिधि को इस लॉटरी के लिए नियुक्त नहीं किया गया है. आवेदकों को किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिए सिर्फ MHADA की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के माध्यम से ही आवेदन करने की सलाह दी गई है.

नाशिक बोर्ड की तीसरी लॉटरी

यह नाशिक बोर्ड की इस वर्ष की तीसरी लॉटरी है, जिसमें पहले दो लॉटरी के माध्यम से 379 फ्लैट्स, 105 दुकानें और 32 भूखंड आवंटित किए गए थे.