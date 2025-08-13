MHADA Mumbai Lottery 2025: मुंबई में सस्ती दुकानों के लिए भी मौका, घर के साथ खरीदें अपनी खुद की शॉप; आवेदन समेत जानें अन्य डिटेल्स
(Photo Credits WC)

MHADA Mumbai Lottery 2025:  देश की आर्थिक राजधानी  मुंबई में घर का सपना देखने वाले आम नागरिकों के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) एक बड़ा सहारा है. MHADA की लॉटरी योजना के जरिए कई लोग आज अपने सपनों के घर में रह रहे हैं. अब MHADA ने एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत न केवल घर, बल्कि मुंबई में सस्ते दुकानें और व्यावसायिक गाले भी उपलब्ध करने जा रही है. जिन दुकानों के लिए आवेदन जल्द ही शुरू होने वाले हैं.

 149  दुकानों के लिए 19 अगस्त से आवेदन

MHADA मुंबई में 149 दुकानों की ई-नीलामी करेगा है. इस नीलामी के लिए आवेदन और पंजीकरण प्रक्रिया मंगलवार, 19 अगस्त, 2025 से शुरू होगी. आवेदन शुरू होने के बाद  25 अगस्त, 2025 तक चलेगी. यह भी पढ़े: MHADA Mumbai Lottery 2025: खुशखबरी! मुंबई में घर खरीदने का सपना होगा पूरा, दीवाली से पहले म्हाडा की 5,000 घरों की लॉटरी

ऑनलाइन ई-नीलामी 28 अगस्त को

ऑनलाइन बोली 28 अगस्त, 2025 को सुबह 11 बजे से शुरू होगी, और नीलामी का परिणाम 29 अगस्त, 2025 को घोषित किया जाएगा. इस ई-नीलामी में मुंबई के 17 प्रमुख स्थानों पर स्थित 149 दुकानें शामिल हैं, जिनमें से 124 दुकानें पिछली नीलामी में बिक्री न होने के कारण दोबारा शामिल की गई हैं. इन दुकानों की बोली की कीमत 23 लाख रुपये से लेकर 12 करोड़ रुपये तक निर्धारित की गई है.

नीलामी में शामिल दुकानें निम्नलिखित स्थानों पर हैं:

  • मुलुंड गव्हाणपाडा: 6 दुकानें

  • कुर्ला-स्वदेशी मिल: 5 दुकानें

  • तुंगा पवई: 2 दुकानें

  • कोपरी पवई: 23 दुकानें

  • चारकोप: 23 दुकानें

  • पुराना मागाठाणे, बोरीवली पूर्व: 6 दुकानें

  • महावीर नगर, कांदिवली पश्चिम: 6 दुकानें

  • प्रतीक्षा नगर, सायन: 9 दुकानें

  • अँटॉप हिल, वडाला: 3 दुकानें

  • मालवणी, मालाड: 46 दुकानें

  • बिंबिसार नगर, गोरेगांव पूर्व: 17 दुकानें

  • शास्त्री नगर (गोरेगांव), सिद्धार्थ नगर, और मजासवाडी (जोगेश्वरी पूर्व): प्रत्येक में 1 दुकान)

आवेदन और जमा राशि

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदकों को अनामत राशि (EMD) जमा करनी होगी, जो दुकान की कीमत के आधार पर निम्नलिखित है:

  • 50 लाख रुपये तक की दुकानों के लिए: 1 लाख रुपये

  • 50 लाख से 75 लाख रुपये तक: 2 लाख रुपये

  • 75 लाख से 1 करोड़ रुपये तक: 3 लाख रुपये

  • 1 करोड़ रुपये से अधिक: 4 लाख रुपये

आवेदन के बाद सर्वाधिक बोली लगाने वाला आवेदक विजेता घोषित होगा और उसे दुकान आवंटित की जाएगी. आवेदन करने के लिए MHADA की आधिकारिक वेबसाइट  https://housing.mhada.gov.in पर पंजीकरण करना होगा.

MHADA की विशेष पहल

पिछली नीलामी में ऊंची कीमतों और सख्त उपयोग शर्तों के कारण कई दुकानें नहीं बिकी थीं. इस बार MHADA ने कीमतों को रेडी रेकनर दर (RRR) की 1.5 गुना तक कम किया है और उपयोग की शर्तों में ढील दी है, जिससे खरीदारों को व्यवसाय चुनने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी. यह छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है.