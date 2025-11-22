Goregaon Shocker: गोरेगांव में 17 साल की नाबालिग ने दी जान, दोस्त फोटो से कर रहा था ब्लैकमेल
Deoria suicide case (Photo- Pixabay)

मुंबई, 22 नवंबर : महाराष्ट्र के गोरेगांव में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 17 साल की नाबालिग लड़की ने अपने दोस्त से तंग आकर आत्महत्या कर ली. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है. परिवार ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग की है.

जानकारी के अनुसार, नाबालिग लड़की और संजय राज में दोस्ती थी जो समय के साथ गहरी हो गई थी. आरोप है कि संजय नाबालिग को उसकी इंटीमेट तस्वीरें लीक करने की धमकी दे रहा था और मानसिक दबाव की वजह से लड़की डिप्रेशन में चली गई थी. पुलिस के अनुसार, लड़की और संजय राज अगस्त में चेन्नई चले गए थे, लेकिन लड़की के परिवारवालों ने उसे वापस बुला लिया और संजय राज से दोस्ती खत्म करने के लिए कहा. इसके बाद संजय राज ने लड़की को परेशान करना शुरू कर दिया. उसने लड़की की एडिट की हुई तस्वीरों का इस्तेमाल किया और उसे पैसे के लिए ब्लैकमेल करने लगा. यह भी पढ़ें : Delhi Cyber ​​Fraud: साइबर-स्लेवरी के रूप में मानव तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार

बदनामी के डर से लड़की ने अपने घर से पैसे चुराए, ताकि राज को दे सके. जब बात लड़की के घर वालों को पता चली तो उन्होंने संजय राज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इन बीच मानसिक दबाव और डर के कारण लड़की ने खुद की जिंदगी खत्म कर ली. पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है, जिससे आरोपी को कठोर सजा दिलाई जा सके. नाबालिग के इस कदम से उसके परिवार और मोहल्ले में शोक का माहौल है.