Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की 16वीं क़िस्त जारी करने की प्रकिया शुरू, ऐसे करें बैलेंस चेक

Ladki Bahin Yojana 16th Installment Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना की 16वीं किस्त का इंतजार सभी पात्र लाभार्थियों को बेसब्री से था, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हुआ. महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर महीने की किस्त जारी करना शुरू कर दिया है.
वहीं, किस्त जारी होने से एक दिन पहले महिला बाल विकास मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर जानकारी दी कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को अक्टूबर माह का सम्मान निधि वितरण कल से शुरू किया जाएगा. जल्द ही योजना के सभी पात्र लाभार्थियों के आधार से लिंक किए गए बैंक खातों में यह निधि भेजी जाएगी. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में ‘लाडकी बहन’ योजना की 16 वीं क़िस्त कब होगी जारी? जानें लेटेस्ट अपडेट
बैलेंस चेक करने का तरीका
- ATM के माध्यम से
- कस्टमर केयर के जरिए
- ‘लाडकी बहन’ योजना की आधिकारिक वेबसाइट से
- बैंक जाकर सीधे
- हालांकि बैंलेस चेक करने के और कई मध्य है. जिसके जरिए खाते में पैसे आया है या नहीं चेक कर सकते हैं
21 से 65 साल की महिलाओं के लिए हैं
यह योजनायह योजना महाराष्ट्र में 21 से 65 साल की महिलाओं को लाभ प्रदान कर रही है और महिला सशक्तिकरण की निरंतर क्रांति को आगे बढ़ा रही है. इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पिछले महीने से https://ladakibahin.maharashtra.gov.in वेबसाइट पर E-KYC सुविधा उपलब्ध कराई गई है.
18 नवंबर तक e-KYC का अखिरी डेट
लाभार्थियों के पैसे आते रहें सरकार की तरफ से सभी लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे 18 नवंबर से पहले अपनी E-KYC प्रक्रिया पूरी करें, ताकि सम्मान निधि का लाभ बिना किसी अड़चन के प्राप्त हो सके.