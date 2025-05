IndiGo Flight Bomb Threat: इंडिगो फ्लाइट में बम की धमकी, चंडीगढ़ से आ रही थी मुंबई

IndiGo Flight Bomb Threat: इंडिगो की एक फ्लाइट में बम की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया. यह फ्लाइट चंडीगढ़ से मुंबई आ रही थी और कल रात सहार एयरपोर्ट की हॉटलाइन पर इस धमकी की सूचना मिली. धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं और फ्लाइट को लेकर आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए.

फ्लाइट देर रात मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड हुई. विमान की गहन जांच की गई, लेकिन अब तक कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है. फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है.

A bomb threat was received for a Chandigarh-Mumbai IndiGo flight at Sahar airport's hotline last night. The flight landed at Mumbai airport late at night. Nothing suspicious has been found so far. Police investigation underway: Mumbai Police

— ANI (@ANI) May 7, 2025