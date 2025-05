भारत का S-400 सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित, पाकिस्तान का दावा झूठा, रक्षा अधिकारियों का बयान

हाल ही में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने एक हमले में भारत के बेहद आधुनिक और ताकतवर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है. लेकिन भारत के रक्षा अधिकारियों ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह खबर पूरी तरह झूठी और बेबुनियाद है. रक्षा अधिकारियों का साफ कहना है कि S-400 सिस्टम को कोई नुकसान नहीं हुआ है और यह पूरी तरह सुरक्षित है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक "फेक न्यूज" है जिसे बिना किसी आधार के फैलाया जा रहा है.

S-400 रूस से खरीदा गया एक आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो हवा में आने वाली दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को काफी दूर से ही नष्ट कर सकता है. भारत ने इस सिस्टम को अपनी हवाई सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए खरीदा है.

News reports of destruction or any damage to an S-400 system are baseless, fake news: Defence officials pic.twitter.com/RrPOz5gAX1

