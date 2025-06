VIDEO: अमरनाथ ड्यूटी पर जा रहे BSF जवानों को मिली खटारा ट्रेन, शिकायत के बाद मिली पूरी स्पेशल ट्रेन

Train For BSF Jawans On Amarnath Yatra Duty: सोचिए, देश की सुरक्षा करने वाले हमारे जवान जब एक ज़रूरी मिशन पर जा रहे हों, तो उन्हें सफर के लिए कैसी ट्रेन मिलनी चाहिए? ज़ाहिर है, एक आरामदायक और सुरक्षित ट्रेन, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया.

सीमा सुरक्षा बल (BSF) के सैकड़ों जवानों को त्रिपुरा के उदयपुर से जम्मू भेजा जाना था. ये जवान अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा देने जैसे महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे थे. BSF ने रेलवे से जवानों के लिए एक ठीक-ठाक ट्रेन की मांग की थी, जिसमें AC और स्लीपर कोच हों ताकि जवान आराम से लंबा सफर तय कर सकें.

लेकिन जब ट्रेन आई, तो उसकी हालत देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए. वो ट्रेन नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता कबाड़खाना लग रही थी.

1,200 BSF jawans deployed for Amarnath Yatra security were to travel from Udaipur to Jammu on Monday, but the train provided was in such poor condition that the personnel refused to travel. A new train has now been arranged.

BSF has now clarified that the BSF officials raised the… pic.twitter.com/8ByMJY7rzE

— Rajdeep Sardesai (@sardesairajdeep) June 11, 2025