VIDEO: ट्रंप ने एप्पल CEO टिम कुक को दी सलाह, 'इंडिया में मत बनाओ iPhone, वो खुद अपना देख लेंगे'

भारत और अमेरिका के बीच चल रही टैरिफ यानी आयात शुल्क को लेकर बातचीत अब और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है. अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने Apple कंपनी के सीईओ टिम कुक से साफ शब्दों में कह दिया कि "मैं नहीं चाहता कि आप इंडिया में एप्‍पल के प्रोडक्‍ट्स बनाएं, वो (भारत) खुद अपना देख लेंगे."

डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उस समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर लगातार वार्ताएं चल रही हैं. ट्रंप ने दावा किया कि भारत ने अमेरिका की कई चीजों पर टैरिफ (Import Duty) खत्म करने का प्रस्ताव दिया है. यानी भारत अमेरिका से आने वाले प्रोडक्ट्स पर जीरो टैक्स लगाने को तैयार है.

कतर में एक कार्यक्रम में व्यापार जगत के लोगों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत सरकार ने एक ऐसा ऑफर दिया है, जिसमें अमेरिका से आयात होने वाले सामानों पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा. इससे साफ है कि दोनों देशों के बीच समझौते की जमीन तैयार हो रही है.

Not interested in you building in India, they can take care of themselves says US President Donald Trump To Apple CEO Tim Cook@realDonaldTrump @Apple @tim_cook pic.twitter.com/e4UmwMpKZD— CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) May 15, 2025