VIDEO: भारत ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को किया नाकाम, BSF ने घुसपैठ कर रहे 7 आतंकियों को किया ढेर

भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करते हुए अपनी सीमा की रक्षा में अपनी सख्त रणनीति को सफलतापूर्वक लागू किया है. बीती रात पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर में किए गए हवाई हमलों की कोशिशों को भारतीय वायुसेना और सेना ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को विफल करते हुए जैश-ए-मोहम्मद के सात आतंकवादियों को ढेर कर दिया.

सूत्रों के मुताबिक, ये आतंकवादी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े हुए थे और सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे. भारतीय सुरक्षा बलों ने इस घुसपैठ को पूरी तरह से नाकाम कर दिया और इन आतंकवादियों को मार गिराया, जो पाकिस्तान के मंसूबों को जमीनी स्तर पर नाकाम करने में सफलता का एक बड़ा उदाहरण है.

पाकिस्तान ने जिस समय ये घुसपैठ की कोशिश की, उस समय भारतीय सेना ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर समेत कई अन्य स्थानों पर पाकिस्तान की सेना द्वारा किए गए हमलों की कोशिशों को नाकाम किया था. 8 और 9 मई 2025 की रात, पाकिस्तान की सेना ने पश्चिमी सीमा पर एक साथ कई हमलों की योजना बनाई थी. इन हमलों में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और अन्य हथियारों का इस्तेमाल किया गया था. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर भी पाकिस्तान ने कई बार सीजफायर का उल्लंघन किया था.

#WATCH | On 8-9 May 2025, BSF foiled a major infiltration bid at the International Boundary in Samba district, J&K by killing at least seven terrorists and causing extensive damage to the Pakistan Post Dhandhar, says BSF.

(Source: BSF) pic.twitter.com/c2MWOUuvQs

— ANI (@ANI) May 9, 2025