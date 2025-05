India vs Pakistan Nuclear Weapons: भारत-पाकिस्तान में अगर न्यूक्लियर जंग होती तो कौन जीतता? रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

India Surpasses Pakistan in Nuclear Warheads: भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा से संवेदनशील रहे हैं, लेकिन हाल ही में जो हुआ, वह दुनिया के लिए एक गंभीर चेतावनी बनकर सामने आया. जम्मू-कश्मीर में हुए एक भीषण आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि यह लगभग एक परमाणु संघर्ष तक पहुंच गया. इसी बीच एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि भारत अब परमाणु ताकत के मामले में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है. आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम और रणनीतिक बदलावों की विस्तृत जानकारी..

फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (FAS) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास अब 180 परमाणु वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170. दशकों बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब भारत ने इस मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है. हालांकि यह अंतर महज 10 वॉरहेड्स का है, लेकिन यह रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है, खासकर तब जब दोनों देश युद्ध की दहलीज़ पर खड़े हों.

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई जम्मू-कश्मीर में हुए एक आतंकवादी हमले से, जिसमें 26 पर्यटकों की जान गई. इसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाया. पाकिस्तान पर सीधे आरोप लगे, सीमा पर सैन्य हलचल तेज़ हुई और दोनों देशों ने हवाई क्षेत्र तक सीमित कर दिए.

रक्षा हलकों में ऐसी चर्चाएं थीं कि भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टोरेज ठिकाने पर लक्षित हमला किया. अगर यह सच है, तो यह पूरी दुनिया को एक भयानक युद्ध की ओर धकेल सकता था.

India’s nuclear rise just changed the rules — and nearly changed history.

The world saw the edge of disaster last week.

Let’s hope we don’t go looking again.

