Deoria Horror: परिजनों ने पढ़ाई और घरेलू काम के लिए लगाई डांट, 15 वर्षीय किशोरी ने लगा ली फांसी; मामले की जांच शुरू

Deoria Suicide Case: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां मईल कस्बे में एक 15 साल की लड़की ने अपने ही घर में फांसी लगा ली. बताया जा रहा है कि उसके परिवार ने उसे पढ़ाई और घर के कामों को लेकर डांटा था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया. यह घटना रविवार रात की है, जब शिवांगी यादव को उसके परिवार ने पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों को लेकर डांटा था. इसके बाद, शिवांगी अपने कमरे में गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया.

जब कुछ देर बाद भी उसने दरवाजा नहीं खुला, तो परिवार ने उसे आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. चिंतित होकर परिवार ने दरवाजा तोड़ा और सामने का नजारा देखकर दंग रह गए.

दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी मिली नाबालिग

जानकारी के मुताबिक, शिवांगी अपने दुपट्टे के सहारे पंखे से लटकी हुई पाई गई गई. उसे तुरंत नीचे उतारा गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलने पर मईल थाने (Mail Police Station) की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और परिवार के बयान दर्ज किए जा रहे हैं.

बच्चों से समझदारी और प्यार से पेश आएं

इस घटना से इलाके में गम का माहौल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों को छोटी-छोटी बातों पर डांटने से कभी-कभी उनका मनोबल टूट जाता है, इसलिए अभिभावकों को ऐसे मामलों में समझदारी और प्यार से पेश आना चाहिए.