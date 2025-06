Haridwar Shocker: यूपी के हरिद्वार में पति-पत्नी के बीच झगड़ा बना जानलेवा, बीवी की हत्या कर शख्स ने फिर खुद को लगाई फांसी; VIDEO

Haridwar Shocker: उत्तर प्रदेश के हरिद्वार में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पति-पत्नी के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. यह भी पढ़े: UP Shocker: मुजफ्फरनगर में ट्यूशन टीचर ने बहला-फुसलाकर स्कूल में 10वीं की छात्रा से की छेड़छाड़, गिरफ्तार

मामले में हरिद्वार के CO शिशुपाल सिंह नेगी ने मीडिया से बातचीत में बताया, "कल रात पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि पति ने पत्नी की हत्या कर दी और फिर रस्सी से फांसी लगा ली. पड़ोसियों ने उसे फांसी पर लटकते देख पुलिस को सूचना दी.

#WATCH | Haridwar | CO Shishupal Singh Negi says, "There was a dispute last night between husband and wife that increased to the extent that the husband murdered the wife and hanged himself with a rope... The police got to know after the neighbours saw him hanging... They used to… pic.twitter.com/TR25Amn30E

