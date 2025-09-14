Hindi Diwas 2025: हिंदी दिवस पर मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने दी शुभकामनाएं, हिंदी को बताया एकता और संस्कृति का प्रतीक

नई दिल्ली, 14 सितंबर : हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस (Hindi Diwas) के रूप में मनाया जाता है. इस अवसर पर रविवार को तमाम नेताओं ने देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और हिंदी भाषा की महत्ता पर अपने विचार साझा किए. विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और भाजपा अध्यक्ष ने एक्स पोस्ट में संदेश साझा कर हिंदी को राष्ट्र की आत्मा, संस्कृति और एकता की पहचान बताया.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा, "समस्त प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. हिन्दी हमारी मातृभाषा ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना, संस्कृति और गौरव का प्रतीक भी है. आइए, हम सभी अपने सामान्य बोलचाल में हिंदी के शब्दों को प्राथमिकता दें और इस अमूल्य धरोहर को और समृद्ध करने का प्रण लें."

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदी को एकता का आधार बताया. उन्होंने लिखा, "हिंदी दिवस की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई! हिंदी हमारी एकता का आधार और अस्मिता की प्रहरी है. समस्त भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती हमारी परंपराओं की संवाहिका हिंदी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है. आइए, हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग व वैश्विक प्रसार हेतु संकल्पित हों, इसके विकास में भागीदार बनें और इसे डिजिटल युग की सबसे प्रभावी भाषा बनाएं."

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हिंदी के बढ़ते वैश्विक प्रभाव का उल्लेख किया. उन्होंने लिखा, "हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं! सरलता, सहजता और शालीनता से भरी हिंदी भाषा ने देश को जोड़ा है. आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी का वैश्विक गौरव निरंतर आगे बढ़ रहा है, जो भारत की एकता की सबसे बड़ी ताकत है."

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में लिखा, "हिन्दी दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं. भारत विविधताओं का देश है, जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं. हिन्दी देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है. हिन्दी भाषा देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है. देश को एक रखने में हिन्दी का बहुत बड़ा योगदान है. हिन्दी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान तथा जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है. मैं राजभाषा हिन्दी के चतुर्दिक विकास की कामना करता हूं. बिहार में राजभाषा के रूप में हिन्दी सरकारी कामकाज की भाषा है. अपने कामकाज में हिन्दी को ही माध्यम के रूप में अपनाएं तथा गर्व एवं सम्मान के साथ हिन्दी को सीखें, समझें एवं प्रयोग में लाएं."

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखा, "हिन्दी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हिन्‍दी हमारी संस्‍कृति और परंपराओं के प्रति बढ़ती वैश्विक रुचि का एक महत्‍वपूर्ण पहलू है. विश्व भर में हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में लगे सभी भाषाविदों और हिंदी प्रेमियों का विशेष रूप से अभिनंदन."

भाजपा अध्यक्ष और जेपी नड्डा ने हिंदी को भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताते हुए लिखा, "निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल. बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल. सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. हिंदी मात्र एक भाषा नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति की अनन्य प्रतीक है. यह भारतीय संस्कारों, जीवन मूल्यों व आदर्शों की प्रबल संवाहक है. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देश को एकता के सूत्र में बाँधने में हिंदी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है. देश की विविध भाषाओं के साथ हिंदी भाषा राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करती रहेगी."