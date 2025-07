Himachal के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा पर NHAI अधिकारी से मारपीट का आरोप, इंजीनियरों में आक्रोश; Nitin Gadkari ने सीएम सुक्खू से कार्रवाई की मांग की

NHAI Officer Assaulted in Shimla: हिमाचल प्रदेश के शिमला में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह राणा पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक अधिकारी से मारपीट का आरोप लगा है. NHAI में टेक्निकल मैनेजर के पद पर तैनात आचल जिंदल ने मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सीएम सुक्खू से बात करके तत्काल कार्रवाई की मांग की है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, आचल जिंदल अपने साइट इंजीनियर के साथ चामयाना में गिरी एक बहुमंजिला इमारत की समीक्षा बैठक में शामिल होने गए थे. SDM के मौजूद ना होने पर वे भटाकुफर चले गए, जहां चार-लेन सड़क का काम चल रहा था.

ये भी पढें: VIDEO: शिमला में टला बड़ा हादसा! भट्टाकुफर में गिरी पांच मंजिला इमारत, समय रहते मकान खाली करने से बची जान

The heinous assault on Shri Achal Jindal, Manager, NHAI PIU Shimla, allegedly by the Minister of Panchayati Raj, Himachal Pradesh, and his associates, is deeply reprehensible and an affront to the rule of law. Such a brutal attack on a public servant performing his official…

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) July 1, 2025