Aaj Ka Mausam: दिल्ली-NCR समेत कई राज्यों में भारी बारिश का कहर, स्कूल-कॉलेज बंद! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

(Photo : X)

Today's Weather Update , 25 August 2025: राजधानी दिल्ली समेत देशभर में मानसून का दौर जारी है. आज, 25 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR Rain Alert) के कई इलाकों में तेज बारिश हुई. बारिश से तापमान में गिरावट आई है और लोगों ने सुबह ठंडी हवाओं के साथ सुहावने मौसम का आनंद लिया. वहीं कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम (Waterlogging and Traffic Jam) जैसी समस्याएं पैदा हो गईं. मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में दिन भर रुक-रुक कर बारिश होने का अनुमान जताया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त महीने के आखिरी दिनों में दिल्ली में भारी बारिश की संभावना नहीं है. हालांकि, हल्की बूंदाबांदी जारी रह सकती है.

ये भी पढें: Jammu and Kashmir Heavy Rain: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा, सीएम अब्दुल्ला ने विभागों को अलर्ट पर रहने को कहा

ओल्ड आयरन ब्रिज का दृश्य

VIDEO | Delhi: Amid intermittent rain in the National Capital and adjoining areas, the Yamuna river has risen and is currently flowing near the danger level. Visuals from Old Iron Bridge. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/Wa5wwOrshM — Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2025

ITO में गंभीर जलभराव दिख रहा

VIDEO | Delhi: Fresh spell of rain lashed several parts of the National Capital. Visuals from ITO show severe waterlogging. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/GEsFoycke2 — Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2025

कर्त्तव्य पथ से बारिश का दृश्य

VIDEO | Delhi: Fresh spell of rain lashes several parts of the National Capital. Visuals from Kartavya Path. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/OYLO5bOpeU — Press Trust of India (@PTI_News) August 25, 2025

राजस्थान में बाढ़ जैसे हालात, स्कूल बंद

राजस्थान के कई जिलों में पिछले दो दिनों से भारी बारिश (Rajasthan Rain Alert) हो रही है. सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, धौलपुर और कोटा जैसे इलाकों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है. सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं.

हालात को देखते हुए सरकार ने 13 ज़िलों में अगले दो दिनों तक स्कूल-कॉलेज बंद (Rajasthan School Closed) रखने का फैसला किया है. जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और टोंक समेत प्रभावित जिलों में पहली से बारहवीं तक की कक्षाओं पर रोक लगा दी गई है. वहीं, पाली, सिरोही और जालौर में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है.

जम्मू-कश्मीर में पुल झुकने से खतरा

जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश (Jammu and Kashmir Rain) जारी है. दकसुम घाटी में छोटी नदियां उफान पर हैं. कठुआ जिले में एक पुल के झुकने से खतरा और बढ़ गया है. तवी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे कई निचले इलाकों में बाढ़ (Flood) जैसी स्थिति पैदा हो गई है.

पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाओं की भी आशंका है. लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं और प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है.

उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने उत्तराखंड के देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में ऑरेंज अलर्ट (Uttarakhand Orange Alert) जारी किया है. अगले दो दिनों तक यहां भारी बारिश की संभावना है. चमोली और उत्तरकाशी में स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग ने बताया कि 25 और 26 अगस्त के बीच हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. वहीं, 29 और 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश और पंजाब में भारी बारिश की संभावना है.

पूर्वी और मध्य भारत की बात करें तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अगले एक हफ्ते तक लगातार बारिश होती रहेगी. इनमें से कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान गुजरात और महाराष्ट्र में बारिश जारी रहेगी. खासकर कोंकण और गोवा में 28 अगस्त को भारी बारिश हो सकती है.

पूर्वोत्तर और दक्षित भारत का मौसम?

पूर्वोत्तर भारत यानी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम और त्रिपुरा में अगले 7 दिनों तक बारिश जारी रहेगी. दक्षिण भारत में भी मौसम बदलने वाला है. 26 से 30 अगस्त तक केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान है.