मुंबई में कल भी भारी बारिश की चेतावानी, ठाणे और घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी

Mumabi Rains: मुंबई में लगातार चौथे दिन जोरदार बारिश हो रही है, जिससे आम लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. जगह-जगह पानी भरने से सड़कें डूब गईं और लोगों को आने-जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग का अलर्ट भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट और ठाणे व घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और जलभराव वाले इलाकों से दूर रहें.
Mumbai Rains Tragedy: भांडुप में खुले तार की चपेट में आया 17 वर्षीय किशोर, मौके पर हुई मौत; सामने आया हादसे का Video.
लगातार बारिश का असर हवाई यात्राओं पर भी पड़ा है. कई एयरलाइंस, जैसे इंडिगो और स्पाइसजेट, ने यात्रियों को देरी की चेतावनी जारी की है. वहीं, लोकल ट्रेन सेवाओं पर भी बारिश ने ब्रेक लगा दिया. पानी भरने के कारण कई लोकल ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि वेस्टर्न रेलवे ने बताया कि चर्चगेट-डहाणू रोड सेक्शन पर सेवाएं जारी हैं, हालांकि ट्रेनें 20-25 मिनट की देरी से चल रही हैं.
हादसे और खतरनाक स्थिति
भारी बारिश के बीच हादसों की खबरें भी सामने आई हैं. मुंबई के भांडुप इलाके में एक 17 वर्षीय युवक की करंट लगने से मौत हो गई, जब वह सड़क पर गिरे हाई-टेंशन केबल के संपर्क में आ गया. यह घटना इलाके में दहशत का कारण बनी.
नासिक में बांधों का जलस्तर बढ़ा
वहीं, नासिक में भी तेज बारिश के चलते गंगापुर बांध सहित कई जलाशयों का जलस्तर बढ़ गया है. प्रशासन ने गंगापुर बांध से पानी छोड़ने का फैसला लिया, जिससे गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है.
मौसम विभाग का कहना है कि मुंबई में गुरुवार से बारिश की तीव्रता कुछ कम हो सकती है. फिलहाल, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें.