Nanded Heavy Rain: नांदेड में बारिश का कहर! सड़के पानी में डूबी, कई इलाकें हुए जलमग्न, हजारों हेक्टर फसल बर्बाद, VIDEO आया सामने
Credit-(X,@airnews_mumbai)

नांदेड, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र (Maharashtra) में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है. नांदेड (Nanded) में बारिश ने ऐसा कुछ कहर बरपाया है.जिसके कारण शहर की सड़कों पर नदी नालों से नजारा दिखाई दे रहा है. पिछले दो दिनों से लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव (Waterlogging) की स्थिति निर्माण हो गई है. शहरों के कई इलाकों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है. सड़कों पर लोगों के घुटनों तक पानी जमा हो गया है. छात्रों की सुरक्षा के लिए सभी स्कूलों को छुट्टी घोषित की गई है.वजीराबाद, भाग्यनगर, मोंढा, महावीर चौक, आनंद नगर और शिवाजी नगर जैसे प्रमुख बाजारों में कई दुकानों में पानी घुस जाने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है.सड़कों पर जलभराव के कारण यातायात ठप हो गया है.

जिससे नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है. एहतियात के तौर पर, कल रात से ही शहर की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है. ये भी पढ़े:Nanded Heavy Rain: नांदेड जिले में भारी बारिश ने मचाई तबाही, कई गांव डूबे, 40 से 50 मवेशियों की हुई मौत, सामने आया भयावह नजारा; VIDEO

नांदेड में जोरदार बारिश से जन जीवन प्रभावित

ग्रामीण इलाकों में भी बारिश ने मचाई तबाही

बारिश ने शहर के साथ-साथ ग्रामीण (Rural) इलाकों में भी कहर बरपाया है. कई गांवों का संपर्क टूट गया है और खेती को भारी नुकसान हुआ है.प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत और बचाव कार्यों हेतु तुरंत सेना बुला ली है.ज़िला प्रशासन, पुलिस बल और राहत एवं बचाव दल नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं.मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए नांदेड़ जिले के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया है.

फसल हुई चौपट

बारिश के कारण शहर में जलभराव की स्थिति होने के साथ साथ फसल (Crop) भी पूरी तरह से चौपट हो चुकी है. किसानों का काफी ज्यादा नुकसान हो गया है. बता दें की मौसम विभाग (Meteorological Department) और ज्यादा बारिश होने का अनुमान जताया है. नागरिकों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है.

 