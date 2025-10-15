Tamilnadu Heavy Rain: चेन्नई सहित तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव, मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी

(Photo Credits ANI)

Tamilnadu Heavy Rain: भारतीय मौसम विभाग (IMD) के क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC), चेन्नई ने तमिलनाडु में अगले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इस चेतावनी के बीच चेन्नई सहित राज्य के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है. IMD ने पहले ही अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि राज्य के 16 जिलों में मंगलवार से तेज बारिश का सिलसिला 19 अक्टूबर तक जारी रहने की संभावना है.

भारी वर्षा की संभावना वाले इलाके

IMD के अलर्ट के बीच कोयंबटूर, नीलगिरि, थेनी और तेनकासी के पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है. इसके अलावा तिरुप्पुर जिले के पहाड़ी क्षेत्र, इरोड, धर्मपुरी, सलेम, नमक्कल, करूर, डिंडीगुल, मदुरै, विरुधुनगर, तिरुचिरापल्ली, कल्लाकुरिची और तिरुवन्नामलाई जिलों में भी तेज बारिश की संभावना जताई गई है.

बारिश को लेकर 15-16 अक्टूबर के लिए अलर्ट

मौसम विभाग ने तिरुनेलवेली के पहाड़ी इलाकों तथा कन्याकुमारी, तूतीकोरिन, रामनाथपुरम और शिवगंगा के तटीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके अलावा पुदुकोट्टई, तंजावुर, तिरुवारुर, नागपट्टिनम और मयिलादुथुरै जिलों में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग ने क्या कहा

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम हिस्से में बने कम दबाव के क्षेत्र और पूर्वी हवाओं की सक्रियता के कारण बारिश में तेजी आई है। चेन्नई में अगले दो दिनों तक मध्यम से भारी बारिश के साथ कहीं-कहीं गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.

जलभराव से लोग परेशान

बारिश के कारण चेन्नई के कई इलाकों में जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी भी जारी की है ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.