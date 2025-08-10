School Assembly News Headlines for 11 August 2025: स्कूल असेंबली के लिए 11 अगस्त 2025 की हेडलाइंस, देश और दुनिया सहित खेल जगत के अपडेट्स

School Assembly News | File

School Assembly Headlines for August 11: अगर आप 11 अगस्त 2025 को स्कूल असेंबली में न्यूज पढ़ने वाले हैं, तो यह खबर आपके काम की है. यहां आपको देश, विदेश, खेल और बिज़नेस की सबसे ताजा और अहम अपडेट मिलेंगी, जिन्हें आप आत्मविश्वास के साथ अपनी असेंबली में पढ़ सकते हैं. रोजाना की बड़ी घटनाओं से वाकिफ रहना न सिर्फ स्कूल के लिए, बल्कि सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी फायदेमंद है. तो चलिए, आज की असेंबली की शुरुआत करते हैं देश-दुनिया की इन चुनिंदा हेडलाइंस के साथ.

11 अगस्त 2025 के स्कूल असेंबली में हम देश-दुनिया, खेल और कारोबार की ताजा और अहम खबरों पर नजर डालते हैं.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

भारत और पाकिस्तान की नौसेना 11 और 12 अगस्त को अरब सागर में करीब 60 समुद्री मील की दूरी पर अलग-अलग फायरिंग अभ्यास करेंगी. भारतीय नौसेना का अभ्यास गुजरात के पोरबंदर और ओखा तट के पास होगा. समय और जगह की निकटता ने इस अभ्यास को खास बना दिया है.

मौसम विभाग ने 11 अगस्त 2025 को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अगले सात दिनों तक मौसम बिगड़ सकता है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कई जगह तेज बारिश होने के आसार हैं, जबकि 13 अगस्त को उत्तराखंड में अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बेंगलुरु मेट्रो की लंबे समय से प्रतीक्षित येलो लाइन का उद्घाटन किया. यह लाइन आईटी हब से जुड़े कई व्यस्त रूट्स पर ट्रैफिक कम करने में मदद करेगी. पीएम मोदी ने आरवी रोड (रगिगुड़्डा) से इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्टेशन तक मेट्रो यात्रा भी की और छात्रों से बातचीत की.

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में क्लाउडबर्स्ट से प्रभावित धराली इलाके में सेना ने 90 फीट लंबा बेली ब्रिज बनाकर राहत सामग्री और बचाव दलों की आवाजाही बहाल कर दी है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत की तेज विकास दर कुछ देशों को खटक रही है और कोई भी ताकत भारत को सुपरपावर बनने से रोक नहीं सकती.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

थाईलैंड और कंबोडिया के बीच हाल ही में हुए संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच युद्धविराम लागू है, लेकिन सीमा के पास एक लैंडमाइन विस्फोट में तीन थाई सैनिक घायल हो गए.

ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में शांति पर बातचीत की. दोनों नेताओं ने BRICS बैठक की योजना और अमेरिका के टैरिफ पर संयुक्त प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)

भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन ने बताया कि कोच गौतम गंभीर के साथ हुई एक खास बातचीत ने उनका आत्मविश्वास लौटाने में बड़ी भूमिका निभाई. गंभीर ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि “21 बार शून्य पर आउट होने के बाद भी” उन्हें टीम से बाहर नहीं किया जाएगा.

न्यूजीलैंड ने ज़िम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ अपने अब तक के सबसे बड़े अंतर से जीत ली, जिसमें उन्होंने एक पारी और 359 रन से मैच अपने नाम किया.

बिजनेस जगत (School Assembly Headlines for August 11)