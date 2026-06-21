ग्वालियर में हैवानियत: चोरी के शक में 8 साल की बच्ची की कील लगी लाठी से बेरहमी से पिटाई, इलाज के दौरान अस्पताल में मासूम की मौत

Madhya Pradesh Shocker: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ एक आवासीय इलाके में महज चोरी के शक में 8 वर्षीय मासूम बच्ची की कील लगी लकड़ी के डंडे से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. स्थानीय पुलिस ने रविवार, 21 जून 2026 को पुष्टि की है कि मुख्य आरोपी अमीन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. हमले में गंभीर रूप से घायल हुई बच्ची ने अस्पताल पहुंचने के बाद दम तोड़ दिया. इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव और भारी आक्रोश का माहौल है.
मामूली बात पर शुरू हुआ था विवाद
पुलिस की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब आरोपी अमीन खान ने बच्ची पर अपने घर से कोई छोटी और मामूली वस्तु चुराने का आरोप लगाया. मौखिक रूप से शुरू हुआ यह आरोप देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. यह भी पढ़े: Jammu Shocker: चोरी के आरोपी की सीने और पेट में तेज दर्द के बाद जम्मू के अस्पताल में हुई मौत
प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि आरोपी अमीन खान अचानक घर के भीतर से एक ऐसी लकड़ी की लाठी उठा लाया जिसमें लोहे की नुकीली कीलें बाहर की तरफ निकली हुई थीं. उसने बिना रहम दिखाए मासूम बच्ची पर उस लाठी से ताबड़तोड़ कई वार किए.
पड़ोसियों ने बचाया, लेकिन अस्पताल में तोड़ा दम
बच्ची की चीख-पुकार सुनकर जब आसपास के पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तो उन्होंने बीच-बचाव कर आरोपी को रोका और उसे तुरंत पकड़ लिया. लहूलुहान और गंभीर रूप से घायल बच्ची को स्थानीय लोग और परिजन तुरंत नजदीकी अस्पताल ले गए.
अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्ची को बचाने के लिए आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया शुरू की, लेकिन शरीर पर गहरे जख्मों, नुकीली कीलों के धंसने और अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव (इंटरनल ब्लीडिंग) के कारण उसे मृत घोषित कर दिया गया.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
अस्पताल से सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस की एक विशेष टीम घटनास्थल पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए मुख्य आरोपी अमीन खान को इलाके से भागने की कोशिश करते समय ही धर दबोचा.
मामले की जांच कर रहे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ औपचारिक रूप से प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है. अमीन खान पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की हत्या सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. फॉरेंसिक टीम ने अपराध में इस्तेमाल की गई कील लगी लाठी को भी बरामद कर लिया है. पुलिस आरोपी को रिमांड के लिए स्थानीय अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है.
इलाके में भारी तनाव
इस अमानवीय घटना के बाद से स्थानीय समुदाय में भारी गुस्सा है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे.
स्थानीय बाल कल्याण कार्यकर्ताओं और सामाजिक नेताओं ने चोरी के एक असत्यापित और मामूली आरोप पर एक नाबालिग बच्ची के साथ की गई इस क्रूरता की कड़े शब्दों में निंदा की है. जिला प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि वे मामले की फास्ट-ट्रैक जांच सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सख्त सजा दिलाई जा सके.