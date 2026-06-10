Greater Noida Traffic Update: हिंडन ब्रिज का मरम्मत शुरू, ग्रेटर नोएडा में 45 दिनों तक रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, जानें वैकल्पिक मार्ग

Greater Noida Traffic Update: नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बीच दैनिक सफर करने वाले नौकरीपेशा और आम वाहन चालकों को अगले 45 दिनों तक ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ सकता है. नोएडा के पर्थला और ग्रेटर नोएडा के गौर चौक (चार मूर्ति चौक) को जोड़ने वाले हिंडन नदी पुल पर आवश्यक रखरखाव और मरम्मत का काम शुरू हो गया है. ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अनुसार, इस व्यस्त रूट पर सुचारू काम के लिए ट्रैफिक पुलिस के समन्वय से सड़क के एक हिस्से पर वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया गया है.

एक लेन बंद, दो लेन से गुजरेगा ट्रैफिक

प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि यह मरम्मत कार्य लगभग 240 मीटर लंबे और 30 साल पुराने पुल की खस्ताहाल हो चुकी सड़क को ठीक करने के लिए किया जा रहा है. पहले चरण में पर्थला से चार मूर्ति चौक की ओर जाने वाले मार्ग की केवल एक लेन को बंद किया गया है. इस अवधि के दौरान बाकी बची दो लेन से यातायात का संचालन जारी रहेगा. यह भी पढ़े: Dombivli Traffic Update: ठाणे के डोंबिवली वेस्ट में मोथागांव रेलवे गेट पर काम शुरू, 3 दिनों के लिए ट्रैफिक डायवर्जन लागू; यात्रा से पहले पढ़ें एडवाइजरी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) रवि कुमार एनजी ने कहा कि परियोजना विभाग के वर्क सर्किल-7 द्वारा मैस्टिक रोड मरम्मत का काम बुधवार से शुरू कर दिया गया है. उन्होंने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि काम को निर्धारित 45 दिनों के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए ताकि यात्रियों को लंबे समय तक असुविधा न हो. इस व्यवस्था को लागू करने से पहले सोमवार को ट्रैफिक का एक ट्रायल रन भी किया गया था.

मरम्मत कार्य क्यों है बेहद जरूरी?

हिंडन नदी पर बना यह पुल ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए एक लाइफलाइन की तरह है, जो कई बड़े आवासीय सेक्टरों और व्यावसायिक क्षेत्रों को सीधे नोएडा से जोड़ता है. सालों से भारी वाहनों और लाखों गाड़ियों के गुजरने के कारण इस पुल की दोनों तरफ की सड़क की सतह काफी खराब हो चुकी थी. सुरक्षा के लिहाज से मानसून की शुरुआत से पहले इस सड़क को गड्ढा मुक्त और मजबूत बनाना बेहद आवश्यक हो गया था.

गौर चौक अंडरपास का काम अंतिम चरण में

इसी बीच ग्रेटर नोएडा वेस्ट के निवासियों के लिए एक राहत भरी खबर भी है. अधिकारियों के मुताबिक, गौर चौक पर बन रहे बहुप्रतीक्षित छह-लेन अंडरपास का निर्माण कार्य लगभग 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना को 15 अगस्त तक पूरी तरह से आम जनता के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है.

जुलाई 2024 में शुरू किए गए इस अंडरपास के बन जाने से नोएडा, सूरजपुर, क्रॉसिंग्स रिपब्लिक और दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से आने-जाने वाले ट्रैफिक को बड़ी राहत मिलेगी.

ग्रैप (GRAP) प्रतिबंधों के कारण हुई देरी

गौर चौक अंडरपास परियोजना को अपने निर्धारित समय से थोड़ा पीछे चलना पड़ा है. प्राधिकरण के सीईओ ने स्पष्ट किया कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू होने वाले 'ग्रैप' (Graded Response Action Plan) प्रतिबंधों और व्यस्त समय में भारी ट्रैफिक के दबाव के कारण निर्माण कार्य की गति कुछ समय के लिए प्रभावित हुई थी. हालांकि, अब काम अंतिम चरण में है और इसे संशोधित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.

वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह

हिंडन पुल की मरम्मत और गौर चौक पर चल रहे निर्माण कार्यों के कारण इस पूरे स्ट्रेच पर वाहनों की रफ्तार धीमी रहने की आशंका है. ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों से अपील की है कि वे पीक आवर्स (सुबह और शाम के व्यस्त समय) के दौरान अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. यदि संभव हो, तो जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें. यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए इस मार्ग पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.