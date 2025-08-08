Gorakhpur Biryani Case: 'हड्डी नहीं, हरी मिर्च डाली थी'....गोरखपुर बिरयानी केस में युवकों का दावा, रेस्टोरेंट पर लगाया बदनाम करने का आरोप

युवकों का दावा है कि रेस्टोरेंट ने उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसा किया (Photo : X)

Bone in Veg Biryani? गोरखपुर का 'वेज बिरयानी में हड्डी' वाला मामला तो आपको याद ही होगा. कुछ दिनों पहले यह ख़बर खूब वायरल हुई थी. लेकिन अब इस कहानी में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है. जिन युवकों पर वेज बिरयानी में हड्डी डालने का आरोप लगा था, उन्होंने सामने आकर कहा है कि वे पूरी तरह से बेकसूर हैं और रेस्टोरेंट 'बिरयानी बे' ने झूठे CCTV फुटेज का इस्तेमाल करके उन्हें बदनाम करने की साजिश रची है.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 31 जुलाई की है, जब कुछ दोस्त गोरखपुर के 'बिरयानी बे' रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे. बाद में रेस्टोरेंट ने यह आरोप लगाया कि इन युवकों ने वेज बिरयानी में जानबूझकर हड्डी डाल दी ताकि वे हंगामा कर सकें. अपनी बात को साबित करने के लिए रेस्टोरेंट ने एक CCTV फुटेज भी जारी किया, जिसमें एक युवक अपनी प्लेट में कुछ डालता हुआ दिख रहा था. रेस्टोरेंट ने दावा किया कि यह हड्डी थी.

गोरखपुर में रेस्टोरेंट द्वारा जारी की गई गलत CCTV फुटेज से बदनाम हुए दोस्तों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न्याय मांगा। इन्होंने मीडिया से कहा– "हमारी छवि सुधार दीजिए, जिससे हम सभी से नजरें मिला सकें" pic.twitter.com/0geC5aZXlb — Sachin Gupta (@SachinGuptaUP) August 7, 2025

युवकों का नया दावा क्या है?

अब इन युवकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी तरफ की कहानी बताई है. उनका कहना है:

वीडियो में हड्डी नहीं, हरी मिर्च थी: युवकों के अनुसार, वायरल वीडियो में जो युवक (शशांक सिंह) अपनी प्लेट में कुछ डाल रहा है, वो हड्डी नहीं बल्कि हरी मिर्च थी. रेस्टोरेंट ने गुमराह किया: उन्होंने आरोप लगाया कि रेस्टोरेंट ने जानबूझकर अधूरा और गुमराह करने वाला वीडियो शेयर किया. जिस प्लेट में असली हड्डी मिली थी, वो प्लेट अलग थी और उसे फुटेज में दिखाया ही नहीं गया.

'समाज में नजरें नहीं मिला पा रहे'

इस घटना के बाद से ये युवक और उनके परिवार वाले बहुत परेशान हैं. उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें समाज में बहुत बेइज्जत किया गया है और अब वे किसी से नजरें तक नहीं मिला पा रहे हैं. उन्होंने भावुक होकर कहा, "कृपया हमारी इज्जत वापस दिलाने में हमारी मदद करें."

इस नए दावे के बाद 'वेज बिरयानी में हड्डी' का यह मामला और भी उलझ गया है. अब सच क्या है, यह तो पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा. लेकिन युवकों के इस पक्ष ने रेस्टोरेंट की कहानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.