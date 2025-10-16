Gold Price Today: सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर, वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशक सुरक्षित निवेश के लिए पीली धातु की ओर कर रहे रुख

Physical Gold Investment Vs Digital Gold Investment

मुंबई, 16 अक्टूबर : गुरुवार को सोने की कीमतें बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश के लिए पीली धातु की ओर रुख करने से नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गईं. अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और डॉलर के कमजोर होने से भी पीली धातु की मांग बढ़ी. एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा लगभग 1,200 रुपए या 1 प्रतिशत बढ़कर 1,28,395 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.

इसी तरह, एमसीएक्स चांदी दिसंबर वायदा 1,900 रुपए या 1 प्रतिशत से अधिक तेजी के बाद 1,64,150 रुपए प्रति किलोग्राम के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई. सुबह के कारोबार में, एमसीएक्स पर सोना वायदा 0.60 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,27,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी वायदा 1 प्रतिशत बढ़कर 1,63,812 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. शुरुआती कारोबार में हाजिर सोना 0.4 प्रतिशत बढ़कर 4,224.79 डॉलर प्रति औंस हो गया. इस बीच, दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोना वायदा 0.9 प्रतिशत बढ़कर 4,239.70 डॉलर प्रति औंस हो गया.

कम ब्याज दरों के दौर में अच्छा प्रदर्शन करने वाला सोना, इस वर्ष अब तक 61 प्रतिशत बढ़ चुका है. अमेरिकी डॉलर सूचकांक 0.1 प्रतिशत गिरकर एक सप्ताह के निचले स्तर के आसपास रहा, जिससे अन्य मुद्राओं में सस्ता होने के कारण सोना विदेशी निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक हो गया. अमेरिकी अधिकारियों ने बुधवार को रेयर अर्थ मटेरियल पर चीन के विस्तारित निर्यात नियंत्रणों की आलोचना की. उन्होंने इसे ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए ख़तरा बताया और संभावित जवाबी कार्रवाई का संकेत दिया.

विशेषज्ञों ने कहा, "भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच, अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद और कमजोर डॉलर के कारण सोने और चांदी दोनों में घरेलू और कॉमेक्स पर वृद्धि जारी है." विशेषज्ञों के अनुसार, चीन ने अपने रेयर एक्सपोर्ट नियंत्रणों को कड़ा कर दिया है, जिसकी अमेरिकी अधिकारियों ने आलोचना की है और इस कदम के बीच जवाबी कार्रवाई की संभावना का भी संकेत दिया है. विशेषज्ञों ने कहा, "इस सप्ताह के अंत में सीपीआई, खुदरा बिक्री जैसे कई आंकड़े जारी होने वाले हैं, हालांकि, अगर अमेरिकी शटडाउन जारी रहता है तो रोजगार के आंकड़ों के साथ-साथ ये आंकड़े भी पोस्टपोन हो सकते हैं."