Ganeshotsav 2025: मुंबई पुलिस ने कसी कमर, ड्रोन से लेकर स्पेशल फोर्स तक तैनात

मुंबई, 25 अगस्त (आईएएनएस). इस साल भी मुंबई में गणपति उत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और शहरभर में होने वाले कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस इस बार पहले से कहीं अधिक सतर्क और हाई अलर्ट नजर आ रही है. मुंबई पुलिस के संयुक्त आयुक्त सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि इस बार 18,000 से अधिक पुलिसकर्मी पूरे शहर में तैनात किए जाएंगे. इसके साथ ही 11,000 से अधिक सार्वजनिक गणेश मंडलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जाएगी, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

इतना ही नहीं, शहर भर में 11,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनसे हर कोने पर नजर रखी जाएगी. महिला सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. पुलिस का महिला दस्ता भी तैनात रहेगा, ताकि महिलाओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो.

सुरक्षा के लिहाज से एसआरएफ, क्यूआरटी और आरएएफ जैसे विशेष बलों की तैनाती भी की जा रही है. इसके अलावा, दंगा नियंत्रण पुलिस और होमगार्ड को भी सक्रिय ड्यूटी पर लगाया जाएगा.

मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती और संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी स्वयं बंदोबस्त की लगातार निगरानी कर रहे हैं. दोनों अधिकारी गणेशोत्सव को लेकर कई उच्चस्तरीय बैठकें भी कर चुके हैं.

मुंबई के सबसे लोकप्रिय गणपति मंडल 'लालबागचा राजा' की सुरक्षा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं. यहां 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिनमें महिला पुलिस, डॉग स्क्वॉड, बम निरोधक दस्ता, एटीएस, क्राइम ब्रांच समेत अन्य सुरक्षा विभाग शामिल हैं.

लालबाग इलाके में 3 से 4 डीसीपी स्तर के अधिकारी भी विशेष रूप से तैनात किए जाएंगे. इसके अलावा, पूरे इलाके की निगरानी के लिए लगभग आधा दर्जन ड्रोन लगाए जाएंगे. यातायात नियंत्रण के लिए भी 600 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जा रही है, ताकि दर्शनार्थियों को कोई परेशानी न हो.

मुंबई पुलिस का कहना है कि इस बार का गणेश उत्सव पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा. श्रद्धालुओं से भी अपील की गई है कि वे पुलिस का सहयोग करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें.