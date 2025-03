Hyderabad Based Call Centre Dupes US Citizens: हैदराबाद से अमेरिका में ठगी! फर्जी कॉल सेंटर बनाकर लूटे करोड़ों रुपये, कर्मचारियों को देते थे ₹30,000 सैलरी, मुफ्त आवास और ट्रांसपोर्ट सुविधा (Watch Video)

Hyderabad Based Call Centre Dupes US Citizens: हैदराबाद के माधापुर इलाके में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है, जो अमेरिकी नागरिकों को ठगने के लिए बनाया गया था. तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो (TGCSB) ने बुधवार शाम इस कॉल सेंटर पर छापा मारकर बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा. TGCSB निदेशक शिखा गोयल के अनुसार, इस धोखाधड़ी का मास्टरमाइंड कैवन पटेल और रुपेश कुमार उर्फ जड्डू था, जो गुजरात से इस गिरोह का संचालन कर रहा था. इनके साथ रुपेश का दुबई में स्थित भाई विक्की और एक अन्य सहयोगी आज़ाद भी शामिल था.

पुलिस ने छापेमारी के दौरान 52 लैपटॉप, 63 मोबाइल फोन और 27 कर्मचारी पहचान पत्र जब्त किए हैं.

Hyderabad-Based Call Centre Dupes US Citizens; Telangana Cyber Security Bureau Busts Racket

A Hyderabad-based call centre involved in defrauding US citizens was busted by the Telangana Cyber Security Bureau (TGCSB) following a raid at a Madhapur building on Wednesday evening.… pic.twitter.com/7WSNef2JGc

