Jagdeep Dhankhar Hospitalised: पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बिगड़ी तबीयत, दिल्ली AIIMS में कराया गया भर्ती

(Photo Credits Twitter)

Jagdeep Dhankhar Hospitalised: भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया. अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार, धनखड़ को 10 जनवरी को दो बार बेहोशी (unconsciousness) महसूस हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें गहन चिकित्सा मूल्यांकन की सलाह दी. हालांकि वे एक सामान्य चेक-अप के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें तुरंत भर्ती कर लिया.

एमआरआई और अन्य परीक्षण जारी

एम्स के वरिष्ठ डॉक्टरों की एक विशेषज्ञ टीम पूर्व उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य की बारीकी से निगरानी कर रही है. उनके मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की स्थिति का पता लगाने के लिए एमआरआई (MRI) स्कैन सहित कई नैदानिक परीक्षण किए गए हैं. अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि ये परीक्षण बेहोशी के बार-बार होने वाले दौरों के कारणों का पता लगाने के लिए आवश्यक थे. यह भी पढ़े: Govinda Hospitalised: एक्टर गोविंदा की बिगड़ी तबीयत, बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती; हालत स्थि

स्वास्थ्य कारणों से छोड़ा था पद

गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई, 2025 को स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.पद छोड़ने के बाद से ही वे सार्वजनिक जीवन से दूर हैं और निरंतर चिकित्सा परामर्श ले रहे हैं. पिछले कुछ समय से उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी स्वास्थ्य कारणों से कमी देखी गई थी.

वर्तमान स्थिति

राहत की बात यह है कि ताजा मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, पूर्व उपराष्ट्रपति की स्थिति फिलहाल स्थिर है। वे डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर (vital signs) सामान्य बताए जा रहे हैं. फिलहाल उन्हें कुछ दिनों तक अस्पताल में ऑब्जर्वेशन में रखा जा सकता है। अस्पताल प्रशासन या उनके परिवार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है.