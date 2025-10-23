Taj Mahal: ताजमहल में नियम तोड़कर विदेशी महिला ने किया डांस, सुरक्षा पर उठे सवाल; VIDEO

(Photo Credits NDTV)

Taj Mahal: उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के रेड प्लेटफॉर्म पर एक विदेशी महिला पर्यटक का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. इस वीडियो को देखकर ताजमहल में तैनात ASI और CISF के कर्मियों में हड़कंप मच गया.

जानकारी के अनुसार, महिला अपने ट्रेवल एजेंसी के गाइड के साथ ताजमहल आई थी, जिसने ही यह वीडियो शूट किया. हालांकि, ताजमहल परिसर में डांस, योग और अन्य मनोरंजक गतिविधियां सख्ती से प्रतिबंधित हैं, ताकि ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा और गरिमा बनी रहे. यह भी पढ़े: Taj Mahal Threat: ताजमहल को RDX से उड़ाने की धमकी, केरल से आया ईमेल, पुलिस जांच में जुटी

देखें वीडियो:

ताजमहल में रील बनाने के लिए तोड़े सारे नियम! आगरा : ताजमहल के रेड प्लेटफॉर्म पर एक विदेशी महिला पर्यटक का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो गया, वीडियो बनते देख एएसआई और सीआईएसएफ कर्मियों में हड़कंप मच गया, जानकारी के अनुसार, महिला अपने ट्रेवल एजेंसी गाइड के साथ आई थी, जिसने ही… pic.twitter.com/KSb8xzvGuz — NDTV India (@ndtvindia) October 23, 2025

इस घटना ने ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाएगी. पर्यटकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे ताजमहल के नियमों का सम्मान करें और इसकी पवित्रता बनाए रखें.