VIDEO: ग्वालियर एयरपोर्ट पर Air India Express की फ्लाइट की पहली लैंडिंग फेल, दूसरी कोशिश में सुरक्षित उतरा विमान; यात्रियों में दहशत का माहौल

Gwalior Airport Flight Landing Fail: शनिवार को ग्वालियर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को लेकर बड़ा ड्रामा देखने को मिला. बेंगलुरु से ग्वालियर पहुंचे इस विमान में करीब 160 यात्री सवार थे. विमान जब पहली बार रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था तो लैंडिंग पूरी नहीं हो सकी. इस दौरान यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कई लोग घबरा गए. हालांकि पायलट ने स्थिति संभालते हुए दूसरी कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग कराई. ग्वालियर एयरपोर्ट डायरेक्टर ए.के. गोस्वामी ने बताया कि तकनीकी जांच के बाद विमान में किसी भी तरह की खराबी नहीं मिली.

उनका कहना है कि कई बार मौसम, हवा की दिशा या अन्य सामान्य कारणों से पहली लैंडिंग पूरी नहीं हो पाती और ऐसे हालात में पायलट 'गो-अराउंड' प्रक्रिया अपनाते हैं. यही वजह रही कि पहली कोशिश में विमान जमीन पर नहीं उतर पाया.

ग्वालियर एयरपोर्ट फ्लाइट लैंडिंग फेल

An Air India Bengaluru-Gwalior flight (IX2742) had a close shave while landing at Gwalior Airport in Madhya Pradesh on Saturday as the Boeing 474 aircraft lost control soon after touching down on the tarmac due to a "technical fault", as per some flyres onboard, and veered to one… https://t.co/i4JtZE0fHm pic.twitter.com/fu0s65wtzd — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) August 16, 2025

एयर इंडिया एक्सप्रेस का बयान

एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उनकी क्रू टीम को इस तरह की स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है और यह पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया है. बयान में यह भी साफ किया गया कि दूसरी बार में विमान की लैंडिंग बिल्कुल सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के हुई.

यात्रियों दर्ज कराई शिकायत

वहीं, कुछ यात्रियों ने उतरने के बाद एयरपोर्ट और एयरलाइन अधिकारियों से अपनी शिकायत भी दर्ज कराई. उनका कहना था कि अचानक हुई इस स्थिति से उन्हें काफी डर लगा. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं थी और विमान की जांच के बाद उसे वापस बेंगलुरु भेज दिया गया, जहां वह सुरक्षित पहुंच गया.