VIDEO: ग्वालियर एयरपोर्ट पर Air India Express की फ्लाइट की पहली लैंडिंग फेल, दूसरी कोशिश में सुरक्षित उतरा विमान; यात्रियों में दहशत का माहौल

Gwalior Airport Flight Landing Fail: शनिवार को ग्वालियर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को लेकर बड़ा ड्रामा देखने को मिला. बेंगलुरु से ग्वालियर पहुंचे इस विमान में करीब 160 यात्री सवार थे. विमान जब पहली बार रनवे पर उतरने की कोशिश कर रहा था तो लैंडिंग पूरी नहीं हो सकी. इस दौरान यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और कई लोग घबरा गए. हालांकि पायलट ने स्थिति संभालते हुए दूसरी कोशिश में सुरक्षित लैंडिंग कराई. ग्वालियर एयरपोर्ट डायरेक्टर ए.के. गोस्वामी ने बताया कि तकनीकी जांच के बाद विमान में किसी भी तरह की खराबी नहीं मिली.

उनका कहना है कि कई बार मौसम, हवा की दिशा या अन्य सामान्य कारणों से पहली लैंडिंग पूरी नहीं हो पाती और ऐसे हालात में पायलट 'गो-अराउंड' प्रक्रिया अपनाते हैं. यही वजह रही कि पहली कोशिश में विमान जमीन पर नहीं उतर पाया.

ग्वालियर एयरपोर्ट फ्लाइट लैंडिंग फेल

 

एयर इंडिया एक्सप्रेस का बयान

एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उनकी क्रू टीम को इस तरह की स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है और यह पूरी तरह सामान्य प्रक्रिया है. बयान में यह भी साफ किया गया कि दूसरी बार में विमान की लैंडिंग बिल्कुल सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के हुई.

यात्रियों दर्ज कराई शिकायत

वहीं, कुछ यात्रियों ने उतरने के बाद एयरपोर्ट और एयरलाइन अधिकारियों से अपनी शिकायत भी दर्ज कराई. उनका कहना था कि अचानक हुई इस स्थिति से उन्हें काफी डर लगा. हालांकि अधिकारियों का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं थी और विमान की जांच के बाद उसे वापस बेंगलुरु भेज दिया गया, जहां वह सुरक्षित पहुंच गया.