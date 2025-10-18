Garib Rath Express Fire Video: अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी आग, पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास बड़ा हादसा

(Photo: X)

Fire Breaks Out in Garib Rath Express Near Sirhind Station: आज सुबह-सुबह एक बड़ी खबर सामने आई. लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12204) में अचानक आग लग गई. यह घटना पंजाब के सरहिंद रेलवे स्टेशन के पास हुई, जिसके बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई.

हुआ क्या था?

ट्रेन सुबह करीब 7:30 बजे सरहिंद स्टेशन से निकली ही थी. थोड़ी ही दूर चलने पर एक डिब्बे से लोगों ने धुआं उठता देखा. धुआं देखते ही कोच में बैठे लोगों में हड़कंप मच गया और उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया. आनन-फानन में ट्रेन को रोका गया.

राहत की बात, सभी सुरक्षित

जैसे ही ट्रेन रुकी, रेलवे कर्मचारी और पुलिस की टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं. सबसे पहले उन्होंने आग वाले डिब्बे में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें दूसरे कोच में शिफ्ट किया. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ.

अधिकारियों ने बताया कि आग ज्यादा बड़ी नहीं थी और फायर ब्रिगेड की मदद से उस पर जल्दी ही काबू पा लिया गया. फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. रेलवे की टीमें ट्रैक को क्लियर कर रही हैं और ट्रेन को थोड़ी देर में जांच के बाद दिल्ली के लिए रवाना कर दिया जाएगा.