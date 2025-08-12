फतेहपुर मकबरा विवाद: BJP जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने जिले के SP को दी चेतावनी, 'हिम्मत है तो गोली चलवा कर देखिए, मुलायम सरकार नहीं है'; VIDEO

Mukhlal Pal -Photo Credits NDTV

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में मकबरा बनाम मंदिर विवाद ने अब सियासी रंग ले लिया है. इस विवाद के केंद्र में बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में वे फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को हड़काते हुए कहते हैं, "ये मुलायम सिंह यादव की सरकार नहीं है, जो गोली चलवा देंगे." यह बयान उन्होंने एसपी के साथ बातचीत के दौरान दिया, जब एसपी ने कथित तौर पर 7 बजे बैठक करने की बात कही थी, लेकिन बैठक नहीं हुई. इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है.

विवाद का कारण

फतेहपुर के आबूनगर मोहल्ले में स्थित एक प्राचीन स्थल को लेकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है. हिंदू संगठन और बीजेपी नेता इस स्थल को प्राचीन ठाकुरद्वारा मंदिर या शिव मंदिर बताते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे नवाब अब्दुल समद का मकबरा बताकर पूजा-पाठ का विरोध कर रहा है. बीजेपी जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल ने 10 अगस्त को एक वीडियो बयान जारी कर लोगों से 11 अगस्त को इस स्थल पर पूजा-अर्चना के लिए पहुंचने की अपील की थी. उनके आह्वान पर सैकड़ों लोग मकबरे पर पहुंचे, जहां बैरिकेडिंग तोड़कर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की और भगवा झंडा फहराया. यह भी पढ़े: UP Assembly Monsoon Session: यूपी विधानसभा का मानसून सत्र में सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग, हंगामे पर जताई नाराजगी

BJP जिलाध्यक्ष मुखलाल पाल का वीडियो

यूपी पुलिस की कार्रवाई

फतेहपुर पुलिस ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए 10 नामजद और 150 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ थाना कोतवाली नगर में मामला दर्ज किया है. पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा करते हुए बताया कि मकबरे में जबरदस्ती घुसने और तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत केस दर्ज किया है.

पुलिस ने सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं और मामले की जांच जारी है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मकबरे के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

राजनीतिक घमासान

इस घटना ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे सौहार्द बिगाड़ने की साजिश बताया.उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "फतेहपुर में घटी घटना, तेज़ी से ख़त्म होती भाजपा की निशानी है. जब-जब भाजपा की पोल खुलने लगती है, तब-तब सौहार्द बिगाड़ने की साज़िश की जाती है.

मुस्लिम पक्ष का जवाब

मकबरे के केयरटेकर मोहम्मद नफीस ने दावा किया कि यह 500 साल पुरानी इमारत है, जिसे मुगल बादशाह अकबर के पोते ने बनवाया था। राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल ने भी इसे मकबरा मंगी बताते हुए डीएम को पत्र लिखकर इसके ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखने की मांग की.