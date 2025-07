VIDEO: 'अप्रैल, मई, जून में किसान बेरोजगार रहते हैं, इसलिए हत्याएं बढ़ती हैं': बिहार ADG कुंदन कृष्णन का अजीबोगरीब बयान

Bihar Crime News: बिहार के एडीजी (मुख्यालय) कुंदन कृष्णन का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. उन्होंने कहा है कि अप्रैल से जून के बीच बिहार में हत्याएं इसलिए बढ़ती हैं क्योंकि इस दौरान किसान बेरोजगार रहते हैं. उनके मुताबिक जैसे ही बरसात शुरू होती है और खेती का काम शुरू होता है, अपराध अपने आप कम हो जाते हैं. अब इस बयान को लेकर जनता और सोशल मीडिया पर काफी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ लोग इसे पुलिस की साफगोई मान रहे हैं, तो कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या हर अपराध का कारण किसान ही हैं? खासकर हाल के गोपाल खेमका हत्याकांड जैसे मामलों में तो किसानों का कोई कनेक्शन ही नहीं दिखता.

ये भी पढें: पटना में BJP नेता सुरेंद्र केवट की गोली मारकर हत्या, कारोबारी गोपाल खेमका के मर्डर के बाद फिर दहला शहर

#WATCH | Patna: Bihar ADG (HQ) Kundan Krishnan says, "Recently, a lot of murders have happened in the whole of Bihar. Most murders happen in the months of April, May and June. This continues until the rains come, as most farmers do not have work. After the rains, people in the… pic.twitter.com/b1OsUEWGTr

— ANI (@ANI) July 17, 2025