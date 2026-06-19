Fake NEET-UG Question Paper Racket Busted: नीट-यूजी री-एग्जाम से पहले फर्जी पेपर लीक गिरोह का भंडाफोड़, टेलीग्राम पर 4,000 रुपये में बेच रहा था नकली प्रश्नपत्र; 19 वर्षीय छात्र गिरफ्तार

Fake NEET-UG Question Paper Racket Busted: NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा से ठीक दो दिन पहले राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में पुलिस ने फर्जी प्रश्नपत्र बेचने वाले एक बड़े ऑनलाइन रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने 19 वर्षीय विज्ञान वर्ग के छात्र आकाश चौधरी को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर टेलीग्राम के जरिए नकली Re-NEET प्रश्नपत्र बेच रहा था.

आरोपी चूरू जिले का निवासी है और खुद भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. पुलिस जांच में सामने आया है कि उसने "Paper Mafia" नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया था, जहां वह छात्रों को कथित लीक प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने का दावा कर रहा था. इसके बदले वह प्रत्येक अभ्यर्थी से 4,000 रुपये वसूल रहा था.

पुलिस को इस मामले की जानकारी भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की स्पेशल ब्रांच को मिली. केंद्र सरकार के S-Mek डिजिटल पोर्टल के जरिए संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद जांच शुरू की गई. इसके बाद प्रतापनगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के समय वह टेलीग्राम ग्रुप का संचालन कर रहा था, जिसमें 52 सदस्य जुड़े हुए थे.

प्रतापनगर थाना प्रभारी सुनील ताड़ा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम और धोखाधड़ी से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल फोन, NEET की तैयारी से संबंधित पुस्तकें और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं. शुरुआती डिजिटल फॉरेंसिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने अपने निजी बैंक खाते का QR कोड टेलीग्राम चैनल में जोड़ा हुआ था, जिससे वह सीधे छात्रों से भुगतान प्राप्त कर रहा था.

पुलिस अब उसके बैंक खातों और वित्तीय लेनदेन की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कितने छात्र इस फर्जीवाड़े का शिकार हुए हैं.

VPN के जरिए टेलीग्राम प्रतिबंध को किया दरकिनार

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने अमेरिका आधारित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का इस्तेमाल कर टेलीग्राम पर लगाए गए प्रतिबंध को दरकिनार किया था. अधिकारियों के अनुसार, परीक्षा से जुड़े फर्जी पेपर लीक और अफवाहों को रोकने के लिए सरकार ने 22 जून तक कई क्षेत्रों में टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाया हुआ है. इसके बावजूद आरोपी ने VPN और प्रॉक्सी सर्वर की मदद से अपना नेटवर्क संचालित किया.

21 जून को होगी NEET-UG पुनर्परीक्षा

गौरतलब है कि NEET-UG 2026 को लेकर देशभर में विवाद बना हुआ है. 3 मई 2026 को आयोजित मूल परीक्षा को कई राज्यों में पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायतों के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने 12 मई को रद्द कर दिया था.

अब NEET-UG 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आयोजित की जाएगी. इस बीच भीलवाड़ा में हुई यह कार्रवाई परीक्षा से पहले फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ी सफलता मानी जा रही है.