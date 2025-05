Fact Check: पाकिस्तान के झूठ की खुली पोल, भारत की 70 फीसदी बिजली व्यवस्था ठप करने का दावा भी हुआ फुस्स

Fact Check: हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालातों के बीच सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज दावा वायरल हुआ कि पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत की 70 फीसदी बिजली आपूर्ति व्यवस्था को ठप कर दिया है. यह दावा एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पर हुआ, जहां एंकरों ने गर्व से बताया कि उनके हैकर्स ने भारतीय पावर ग्रिड को बर्बाद कर दिया है. एक वायरल क्लिप में पाकिस्तानी महिला एंकर कहती है, “वो जो बच्चे लड़े हैं, हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं हैरान हूं.”

इसके बाद एक पुरुष पत्रकार कहता है, “उन्होंने तो बर्बाद कर दिया. वहां का 70% बिजली का सिस्टम हैक कर लिया आपने. वहां की मुख्य वेबसाइट्स भी हैक कर लीं. इससे ज़्यादा आप उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं?” महिला एंकर आगे कहती है, “हमें नहीं पता था कि हम टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस्ड हैं.”

हार के बाद जीत का ढोल बजाना पाकिस्तान की पुरानी आदत, विदेश मंत्रालय ने पाक के झूठ की कहानी को किया बेनकाब.

🚨 Attention: False Claim Circulating Online! 🚨

Social media posts are asserting that a cyber attack by #Pakistan has caused 70% of India's electricity grid to become dysfunctional.#PIBFactCheck

❌This claim is #FAKE#IndiaFightsPropaganda pic.twitter.com/8Gcmcm4vYq

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 10, 2025