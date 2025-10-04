West Bengal: 2026 के बंगाल चुनावों पर नजर, टीएमसी कल से शुरू करेगी ब्लॉक-स्तरीय अभियान

कोलकाता, 4 अक्टूबर : पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस (TMC) 5 से 12 अक्टूबर तक एक सप्ताह तक चलने वाला राज्यव्यापी आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसके तहत पूरे बंगाल में ब्लॉक स्तर पर विजया सम्मेलन (दुर्गा पूजा के बाद की सभाएं) आयोजित किए जाएंगे. इन आउटरीच कार्यक्रमों का उद्देश्य त्योहारों के मौसम में लोगों से पार्टी को बढ़ाना है. तृणमूल कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, पार्टी महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने पार्टी नेताओं को इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है और उनसे इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने का आग्रह किया है.

जानकारी के अनुसार, पार्टी के 50 से ज्यादा शीर्ष नेता, जिनमें कुछ सांसद, विधायक, राज्य मंत्री और छात्र नेता शामिल हैं, राज्य के हर ब्लॉक में विजया सम्मेलन (पूजा के बाद की सभा) कार्यक्रमों में शामिल होंगे. वे आउटरीच कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग जगहों पर जाएंगे. पार्टी नेता आम लोगों से भी बात करेंगे और राज्य के विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को लेकर उनकी शिकायतों के बारे में जानेंगे. पार्टी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार चुनाव लड़ना चाहती हैं. यह भी पढ़ें : चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, भाजपा ने एक या दो चरणों में चुनाव कराने की रखी मांग

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य ने कहा, "तृणमूल नेतृत्व इस दौरान लोगों तक पहुंचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता. विजया सम्मेलन के माध्यम से, सत्तारूढ़ दल एक बार फिर केंद्र सरकार द्वारा राज्य की उपेक्षा, देश भर में, खासकर भाजपा शासित राज्यों में बंगाली कामगारों पर हो रहे हमलों को उजागर करेगा और साथ ही ममता बनर्जी सरकार की पिछले 15 वर्षों की उपलब्धियों को भी उजागर करेगा." संयोग से, अभिषेक बनर्जी ने दुर्गा पूजा से पहले तृणमूल जिला नेतृत्व के साथ एक बैठक की थी. इस दौरान उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को लोगों तक पहुंचने की सलाह दी.

अभिषेक बनर्जी ने उनसे उन जगहों पर ज्यादा लोगों तक पहुंचने को कहा जहां तृणमूल कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत कमजोर है. माना जा रहा है कि विजया सम्मेलन चुनावों से पहले पार्टी की पहुंच बढ़ाने के लिए तृणमूल का नया हथियार है. इस बीच, ममता बनर्जी के भी कोलकाता में इसी तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें उद्योगपतियों के साथ विशेष बातचीत भी शामिल है.