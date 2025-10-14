EPFO PF Withdrawal Limit: दिवाली से पहले बड़ी राहत! अब पीएफ खाते से निकाल सकेंगे पूरा पैसा, जानें पूरी प्रक्रिया

EPFO PF Withdrawal New Rules

कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए पीएफ (PF) निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. केंद्र सरकार ने दीपावली से पहले यह अहम निर्णय लेते हुए पुराने 13 अलग-अलग नियमों को खत्म कर दिया है, और अब उन्हें सिर्फ तीन श्रेणियों में बाँट दिया गया है. इसका मतलब यह है, कि अब कर्मचारियों के लिए पीएफ की पूरी 100% राशि निकालना आसान हो गया है, लेकिन यह सुविधा कुछ जरूरी शर्तों के तहत ही मिलेगी. यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि पीएफ खाते में जमा 25% न्यूनतम बैलेंस के अलावा पीएफ अकाउंट में जमा बाकी पूरी रकम की निकासी की ही अनुमति दी गई है.

सरकार का उद्देश्य यह है, कि सदस्य अपने पैसो का उपयोग अपनी आवश्यक आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, विवाह, चिकित्सा या अन्य आपात स्थितियों के लिए बिना किसी परेशानी के कर सकें. यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि इससे न केवल प्रक्रिया आसान हुई है बल्कि अब निकासी के दावे (Claims) भी पहले की तुलना में बहुत जल्दी मंजूर किए जाएंगे.

किन स्थितियों में निकाल सकते हैं 100% पीएफ राशि?

ईपीएफओ के नए नियमों के तहत अब सदस्य अपने पीएफ खाते की पूरी राशि तीन मुख्य कारणों से निकाल सकते हैं. पहला कारण है जरूरी व्यक्तिगत जरूरतें, जिसमें शिक्षा, विवाह या मेडिकल उपचार जैसी स्थितियाँ शामिल हैं. दूसरा कारण है घर से जुड़ी आवश्यकताएं, जैसे अपना घर बनवाना, खरीदना या उसकी मरम्मत कराना. तीसरा कारण है विशेष परिस्थितियाँ, यानी किसी आपातकालीन या आर्थिक संकट की स्थिति में.

इन नियमों के तहत सदस्य शिक्षा के लिए 10 बार तक और विवाह के लिए 5 बार तक निकासी कर सकते हैं. खास बात यह है कि ऐसे दावों को अब तुरंत मंजूरी मिल जाएगी, जिससे कर्मचारियों को ज़रूरत के समय बिना देरी के आर्थिक सहायता मिल सकेगी.

पीएफ एडवांस निकासी की समय सीमा भी बदली

ईपीएफओ ने अपने सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पीएफ एडवांस (Advance) निकासी की समय सीमा में बड़ा बदलाव किया है. पहले जहां सदस्य पीएफ की मैच्योरिटी से केवल 2 महीने पहले तक ही राशि निकाल सकते थे, अब यह अवधि बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है. इसी तरह, अंतिम पेंशन निकासी की समय सीमा को भी 2 महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दिया गया है.

इस फैसले से कर्मचारियों को अपनी ज़रूरत के समय आर्थिक मदद प्राप्त करने में आसानी होगीATMs

और उनके रिटायरमेंट फंड या पेंशन लाभ पर कोई असर नहीं पड़ेगा. वर्तमान में ईपीएफओ अपने सदस्यों को 8.25% की आकर्षक ब्याज दर प्रदान कर रहा है. इसके साथ ही, जल्द ही सदस्य अपने पीएफ अकाउंट से एटीएम (ATM) और यूपीआई (UPI) के माध्यम से भी राशि निकाल सकेंगे, जिससे निकासी प्रक्रिया और अधिक आसान और आधुनिक बन जाएग.।

पीएफ ऑनलाइन निकालने की प्रक्रिया क्या है?

यदि आप अपने पीएफ अकाउंट से ऑनलाइन पैसा निकालना चाहते हैं, तो ये आसान स्टेप्स को फॉलो करे:

ईपीएफओ पोर्टल में लॉगिन करें

ईपीएफओ की ‘e-SEWA’ पोर्टल पर जाकर यूएएन (UAN) और पासवर्ड से लॉगिन करें.

ऑनलाइन सर्विसेज चुनें

मेन्यू में जाकर ‘Online Services → Claim (Form-31, 19, 10C, 10D)’ पर क्लिक करें.

बैंक डिटेल्स वेरीफाई करें

अपने यूएएन से जुड़े बैंक खाते की डिटेल्स की पुष्टि करें.

एप्लिकेशन भरें

अब ‘I want to apply’ पर क्लिक करें, और नीचे दिए विकल्पों में से उपयुक्त फॉर्म चुनें:

नौकरी छोड़ने के बाद निकासी (Form 19)

पेंशन निकालने के लिए (Form 10C)

आंशिक निकासी के लिए (Form 31)

इसके बाद मांगी गई जानकारी भरें, जैसे राशि और निकासी का कारण.

आवेदन जमा करें

आखिर में आवेदन सबमिट करें और यदि आवश्यक हो तो आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी (OTP) को दर्ज करें.

नियोक्ता की मंजूरी के बाद राशि मिलेगी

अब आपका आवेदन मंजूर होने के बाद ही राशि आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी.

इस बात का जरुर ध्यान दें कि ऑनलाइन पीएफ निकालने के लिए आपका यूएएन सक्रिय होना चाहिए और आधार से केवाईसी वेरिफिकेशन पूरा होना जरूरी है.

पीएफ बैलेंस कैसे चेक करें?

पीएफ खाते में बैलेंस देखने के तीन आसान तरीके है:

ईपीएफओ की वेबसाइट से

आप ईपीएफओ की वेबसाइट passbook.epfindia.gov.in/MemberPassBook/login पर जाकर लॉगिन करके पीएफ खाते में बैलेंस देख सकते है.

कॉल के जरिए

अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से टोल-फ्री नंबर ‘9966044425’ पर कॉल करके भी पीएफ खाते में बैलेंस देख सकते है.

एसएमएस के जरिए

अपने मोबाइल से ‘EPFOHO UAN’ टाइप कर ‘7738299899’ नंबर पर भेजें. कुछ ही सेकंड में आपके पीएफ बैलेंस की जानकारी आपको एसएमएस (SMS) के जरिए मिल जाएगी.

ईपीएफओ का यह कदम कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. अब सदस्य अपनी जरूरत के मुताबिक पीएफ राशि निकाल सकते हैं, और आर्थिक आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं. सरकार का यह निर्णय आर्थिक लचीलापन और पारदर्शिता दोनों को बढ़ावा देगा.