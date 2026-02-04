बारामती में भावुक पल: शरद पवार ने अजित पवार को दी श्रद्धांजलि, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से की पहली मुलाकात (Watch Video)

शरद पवार ने अजीत पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी (Photo Credits: IANS)

बारामती: महाराष्ट्र की राजनीति (Maharashtra Politics) के लिए बुधवार का दिन बेहद भावुक रहा. एनसीपी (एसपी) (Nationalist Congress Party) (Sharad Pawar) के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने बारामती (Baramati) में अपने भतीजे और राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री (Former Deputy Chief Minister) स्वर्गीय अजित पवार (Late Ajit Pawar) को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. बता दें कि 28 जनवरी 2026 को बारामती में हुए एक विमान हादसे में अजित पवार का दुखद निधन हो गया था. अपने भतीजे की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते समय वरिष्ठ नेता शरद पवार काफी व्यथित नजर आए और उनकी आंखें नम हो गईं. यह भी पढ़ें: Jay Pawar Rajya Sabha: अजित पवार के बड़े बेटे पार्थ नहीं, छोटे बेटे जय जा सकते हैं राज्यसभा; जानें वजह

शोक सभा में उमड़ा पवार परिवार

बारामती स्थित 'सहयोग सोसाइटी' में आयोजित शोक सभा में पूरा पवार परिवार एक साथ नजर आया. इस दौरान शरद पवार ने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, पार्थ पवार, जय पवार और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात की.

विशेष बात यह है कि पिछले शनिवार को सुनेत्रा पवार द्वारा उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद शरद पवार के साथ उनकी यह पहली मुलाकात थी. हालांकि यह एक पारिवारिक कार्यक्रम था, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं.

सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर बोले शरद पवार

अजित पवार के निधन के महज तीन दिन बाद सुनेत्रा पवार के शपथ लेने पर राज्य में काफी चर्चाएं हुई थीं. जब मीडिया ने शरद पवार से इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने बेहद संयमित रुख अपनाया. उन्होंने कहा: 'मुझे खुशी है कि सुनेत्रा पवार को यह अवसर मिला. यह दुख और शोक का समय है, और यदि इस समय कोई जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आता है, तो इससे आम लोगों में विश्वास पैदा होता है.'

हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शपथ ग्रहण के बारे में उन्हें पहले से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी. यह भी पढ़ें: Sunetra Pawar: महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने के बाद सुनेत्रा पवार बनीं पुणे-बीड की पालक मंत्री, दिवंगत पति अजित पवार की ली जगह

शरद पवार ने अजीत पवार को भावभीनी श्रद्धांजलि दी

Baramati, Maharashtra: NCP chief Sharad Pawar and his wife, Pratibha Pawar, visited late Deputy CM Ajit Pawar’s residence at Sahyog Society, Baramati pic.twitter.com/xEMGPqnNsM — IANS (@ians_india) February 4, 2026

एनसीपी विलय विवाद और फडणवीस को जवाब

शोक के इस माहौल के बीच राजनीतिक बयानबाजी भी जारी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में कहा था कि उन्हें दोनों एनसीपी गुटों के विलय की किसी चर्चा की जानकारी नहीं है। इस पर शरद पवार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा:

'फडणवीस का कोई अधिकार नहीं': पवार ने कहा कि विलय की बातचीत अजित पवार और जयंत पाटिल के बीच चल रही थी, जिसमें फडणवीस शामिल नहीं थे। इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है.

पवार ने कहा कि विलय की बातचीत अजित पवार और जयंत पाटिल के बीच चल रही थी, जिसमें फडणवीस शामिल नहीं थे। इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है. विलय की तारीख: शरद पवार ने दोहराया कि अजित पवार 12 फरवरी को इस महत्वपूर्ण विलय की घोषणा करने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था.

आगे की चुनौतियां

अजित पवार के निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा कर दिया है. अब बारामती और एनसीपी की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी नई उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के कंधों पर है. शरद पवार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल परिवार का ध्यान एक-दूसरे को संभालने पर है और भविष्य के राजनीतिक फैसले उचित समय पर लिए जाएंगे.