UKSSSC AAO भर्ती 2026: उत्तराखंड में कृषि विभाग में 90 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें जरूरी तारीखें और योग्यता

UKSSSC AAO Recruitment 2026: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) ने राज्य के कृषि और पशुपालन सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से एक नई भर्ती मुहिम शुरू की है. आयोग ने सहायक कृषि अधिकारी (AAO) और चारा सहायक सहित कुल 90 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. आवेदन की प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट sssc.uk.gov.in पर जाकर 21 जून 2026 तक अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं.
पदों का विवरण और वर्गीकरण
इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग श्रेणियों में पदों को विभाजित किया गया है. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, कुल 90 रिक्तियों में सबसे बड़ा हिस्सा सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3 (AAO Class-3) का है. पदों का विवरण इस प्रकार है:
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सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1 (विकास शाखा): 07 पद
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सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-3: 82 पद
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चारा सहायक (ग्रुप-3): 01 पद
विभाग का मुख्य ध्यान वर्ग-3 के पदों पर भर्ती करना है, ताकि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सेवाओं का विस्तार बेहतर ढंग से किया जा सके.
आवेदन सुधार विंडो की सुविधा
आयोग ने उन उम्मीदवारों के लिए सुधार सुविधा (Correction Window) देने का भी निर्णय लिया है, जिनसे आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो सकती है.
आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए लिंक 24 जून से 26 जून 2026 तक खुला रहेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने फॉर्म की सावधानीपूर्वक समीक्षा कर लें ताकि चयन प्रक्रिया में कोई बाधा न आए.
पात्रता मानदंड और शैक्षणिक योग्यता
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कृषि विषय में आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए.
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एएओ वर्ग-1: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातकोत्तर (M.Sc. Agriculture) की डिग्री अनिवार्य है.
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एएओ वर्ग-3 और चारा सहायक: उम्मीदवार के पास कृषि में स्नातक (B.Sc. Agriculture) की डिग्री होनी चाहिए.
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आयु सीमा: सामान्य वर्ग के लिए आयु 21 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.
चयन प्रक्रिया और परीक्षा की तिथि
उम्मीदवारों का चयन एक लिखित परीक्षा और उसके बाद होने वाले दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type MCQs) की होगी.
भर्ती कार्यक्रम के अनुसार, इस पद के लिए लिखित परीक्षा अस्थायी रूप से 26 जुलाई 2026 को आयोजित की जानी तय की गई है. परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को ही अगले चरण यानी काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा.
महत्वपूर्ण तिथियां
|कार्यक्रम
|निर्धारित तिथि
|ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि
|1 जून 2026
|आवेदन करने की अंतिम तिथि
|21 जून 2026
|आवेदन सुधार (Correction) विंडो
|24 जून से 26 जून 2026
|लिखित परीक्षा की संभावित तिथि
|26 जुलाई 2026
आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवार पंजीकरण के दौरान केवल सटीक और प्रामाणिक जानकारी ही साझा करें. इस भर्ती से जुड़े अन्य किसी भी नए अपडेट के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से आधिकारिक चैनलों की निगरानी करने की सलाह दी जाती है.