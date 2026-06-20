UP Board Registration 2027: यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दिशा-निर्देश

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

प्रयागराज, 20 जून: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (Uttar Pradesh Board of Secondary Education) (UPMSP) ने साल 2027 में आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) और कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) की बोर्ड परीक्षाओं (Board Examinations) के लिए पंजीकरण (Registration) प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. यह पूरी प्रक्रिया यूपीएमएसपी के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है. बोर्ड ने राज्य के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि वे तय समय सीमा के भीतर पात्र छात्रों का विवरण अपलोड करें और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें. छात्रों और अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे विवरणों में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए अपने संबंधित स्कूलों के निरंतर संपर्क में रहें. यह भी पढ़ें: UGC NET जून 2026 के एडमिट कार्ड जारी, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे डाउनलोड करें अपना हॉल टिकट

यूपी बोर्ड परीक्षा 2027: पंजीकरण करने के चरण

बोर्ड के नियमों के अनुसार, छात्रों का पंजीकरण व्यक्तिगत तौर पर न होकर संबंधित स्कूलों के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा. स्कूल प्रशासन निम्नलिखित प्रक्रिया के तहत इसे पूरा कर सकते हैं:

सबसे पहले यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाएं.

पर जाएं. होमपेज पर दिए गए "High School and Intermediate Examination 2027 Registration" लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद संस्था (स्कूल) के यूजर आईडी और पासवर्ड (Credentials) का उपयोग करके लॉग इन करें.

लॉग इन होने के बाद छात्रों का आवश्यक विवरण और दस्तावेज ध्यानपूर्वक दर्ज व अपलोड करें.

फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों का मिलान कर लें और भविष्य के संदर्भ के लिए फाइनल कॉपी का प्रिंट सुरक्षित रख लें.

छात्र विवरण का सत्यापन और सुधार (Correction)

छात्रों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड होने के बाद, स्कूलों को सत्यापन (Verification) के लिए एक चेकलिस्ट डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी. बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे चेकलिस्ट के माध्यम से छात्रों के निम्नलिखित मुख्य विवरणों की गहन जांच कर लें:

छात्र/छात्रा का नाम और माता-पिता का नाम (स्पेलिंग सहित)

जन्मतिथि (Date of Birth)

छात्र द्वारा चुने गए विषय (Selected Subjects)

छात्र की स्पष्ट फोटो और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां

इस सुधार अवधि (Correction Window) के दौरान स्कूल प्रशासन को सभी प्रविष्टियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी होगी ताकि बाद में जारी होने वाले एडमिट कार्ड या अंकपत्रों में कोई त्रुटि न रह जाए.

सुधार विंडो के दौरान नहीं होगी नई एंट्री

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपने दिशानिर्देशों में स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित सुधार विंडो के दौरान केवल पहले से अपलोड किए जा चुके रिकॉर्ड में ही संशोधन की अनुमति दी जाएगी. एक बार करेक्शन विंडो खुलने के बाद स्कूलों को किसी भी नए छात्र का नाम जोड़ने या नया पंजीकरण करने की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी.

इसलिए, छात्र और उनके अभिभावक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज सभी जानकारियों का समय रहते मिलान कर लें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक या तकनीकी विसंगति से बचा जा सके.