Maharashtra SSC-HSC Exam 2026: एमएसबीएसएचएसई का ऐलान, महाराष्ट्र में 12वीं की 10 फरवरी से और 10वीं की 20 फरवरी से होगी परीक्षा

Maharashtra SSC-HSC Exam 2026: महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE), पुणे ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 10वीं (SSC) और 12वीं (HSC) की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है.

महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल जारी

एमएसबीएसएचएसई द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 12वीं कक्षा की लिखित परीक्षाएं 10 फरवरी 2026 से शुरू होकर 18 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। वहीं, 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। ये परीक्षाएं महाराष्ट्र के सभी नौ विभागीय बोर्डों . पुणे, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापुर, अमरावती, नासिक, लातूर और कोंकण — में होंगी. यह भी पढ़े: Maharashtra SSC Hall Ticket 2025 Out: महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें हाल टिकट डाउनलोड

प्रैक्टिकल, मौखिक और आंतरिक मूल्यांकन की तारीखें भी घोषित

बोर्ड ने प्रैक्टिकल, मौखिक और आंतरिक मूल्यांकन की तारीखें भी जारी की हैं। 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल एवं आंतरिक मूल्यांकन 23 जनवरी से 9 फरवरी 2026 तक होंगे, जबकि 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए यह 2 फरवरी से 18 फरवरी 2026 तक आयोजित किए जाएंगे। इनमें NSQF (नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) के व्यावसायिक विषय भी शामिल हैं।

पहले से मिले तैयारी का मौका

बोर्ड ने ये तारीखें समय से पहले घोषित की हैं ताकि स्कूल, जूनियर कॉलेज और छात्र-छात्राएं अपनी तैयारी और शैक्षणिक योजनाओं को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकें। बोर्ड ने यह भी बताया है कि विषयवार विस्तृत टाइमटेबल जल्द ही जारी किया जाएगा.

एमएसबीएसएचएसई के सचिव का संदेश

एमएसबीएसएचएसई के सचिव महेश घाटगे द्वारा जारी अधिसूचना में सभी विभागीय बोर्डों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्यभर में परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए समय रहते सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें.