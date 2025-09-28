School Assembly News Headlines for 29 September: स्कूल असेंबली के लिए 29 सितंबर की लेटेस्ट खबरें, पढें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और खेल जगत की प्रमुख सुर्खियां

School Assembly News | File

School Assembly News Headlines for 29 September: 29 सितंबर, 2025 की असेंबली के लिए, हम आपके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, खेल और व्यापार जगत की महत्वपूर्ण खबरें लेकर आए हैं. स्कूल असेंबली में समाचार पढ़ने वाले छात्र इन सुर्खियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ सकते हैं. यहां, हम आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल और व्यापार क्षेत्रों की लेटेस्ट और महत्वपूर्ण खबरें प्रदान करते हैं. प्रमुख दैनिक घटनाओं से जुड़े रहने से न केवल आपका सामान्य ज्ञान मजबूत होता है, बल्कि आपको भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलती है. तो चलिए, आज की असेंबली की शुरुआत 29 सितंबर की प्रमुख खबरों से करते हैं.

राष्ट्रीय समाचार (News for School Assembly)

पीएम मोदी 29 सितंबर को दिल्ली में भाजपा के नए मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे.

पीएम मोदी ने त्योहारों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का आह्वान किया.

अमित शाह के अनुसार पीएम मोदी के नेतृत्व में मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद मुक्त होगा.

लद्दाख की संस्कृति पर हमला, युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश की गई: राहुल गांधी

झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी का विरोध किया.

तमिलनाडु भगदड़: पीएम मोदी ने मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये सहायता देने की घोषणा की.

रूसी विदेश मंत्री लावरोव बोले भारत-अमेरिका रिश्ते भारत-रूस संबंधों का पैमाना नहीं हैं.

विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएनजीए में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस से मुलाकात की.

अंतरराष्ट्रीय समाचार (School Assembly News Headlines Today in Hindi)

फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार मामले में पांच साल की सजा.

डोनाल्ड ट्रंप ने पोर्टलैंड और ICE केंद्रों में सैनिक तैनाती का आदेश दिया.

अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना रेस्तरां में गोलीबारी, 3 की मौत और 8 घायल.

नेपाल: पूर्व प्रधानमंत्री ओली समेत पांच लोगों को काठमांडू छोड़ने पर रोक.

रूस के बड़े हमले के बाद यूक्रेन में पोलैंड ने विमान उतारे, हवाई क्षेत्र बंद किया.

खेल समाचार (Today's Hindi News Headline for School Assembly)