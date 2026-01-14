KBOSE 10th-12th Result 2026 Update: जम्मू-कश्मीर बोर्ड आज जारी कर सकता है 10वीं और 12वीं के नतीजें, स्टेप बाय स्टेप ऐसे चेक करें परिणाम

Results

JKBOSE 10th & 12th Result 2026 Update: जम्मू और कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड (JKBOSE) आज कक्षा 10वीं और 12वीं के अक्टूबर-नवंबर सत्र 2025 (विंटर जोन) के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक संकेतों के अनुसार, कक्षा 10वीं का परिणाम सुबह लगभग 10:30 बजे और कक्षा 12वीं का परिणाम दोपहर 2:00 बजे के आसपास बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkresults.nic.in पर लाइव होने की उम्मीद है.

इस साल विंटर जोन की परीक्षा में हजारों छात्रों ने भाग लिया था, जिन्हें अब अपने भविष्य की शैक्षणिक राह चुनने के लिए इन नतीजों का बेसब्री से इंतजार है.

आधिकारिक वेबसाइट और डाउनलोड करने के चरण

परिणाम घोषित होने के बाद, छात्र नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:

सबसे पहले JKBOSE की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाएं. होमपेज पर 'Results' सेक्शन में अपनी कक्षा (10th या 12th) के लिंक पर क्लिक करें. अब अपनी लॉगिन जानकारी जैसे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें. 'View Result' या सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लें.

परीक्षा के प्रमुख आंकड़े और जानकारी

बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस साल कक्षा 10वीं के लिए कुल 94,783 छात्रों ने पंजीकरण कराया था. इसमें कश्मीर संभाग से 68,804 छात्र, जम्मू संभाग के विंटर जोन से 25,224 छात्र और करगिल व लेह जिलों के छात्र शामिल हैं.

कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 8 नवंबर, 2025 से शुरू हुई थीं, जबकि कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 19 नवंबर से आयोजित की गई थीं. बोर्ड ने समय पर मूल्यांकन पूरा करने के लिए एक सख्त समय-सीमा का पालन किया है, जिसके परिणामस्वरूप आज परिणाम घोषित किए जा रहे हैं.

छात्रों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट पर जारी होने वाले परिणाम 'प्रोविजनल' (अनंतिम) होंगे. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने परिणामों का प्रिंटआउट तब तक सुरक्षित रखें जब तक कि बोर्ड द्वारा स्कूलों को मूल मार्कशीट उपलब्ध न करा दी जाए। प्रवेश प्रक्रियाओं के दौरान दस्तावेजों के सत्यापन के लिए यह प्रिंटआउट काम आएगा.

इसके अतिरिक्त, यदि कोई छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है, तो परिणाम घोषित होने के बाद बोर्ड द्वारा पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) की खिड़की भी खोली जाएगी. इसकी विस्तृत जानकारी और तिथियां जल्द ही साझा की जाएंगी.