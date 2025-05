Gujarat Board 10th Result 2025: गुजरात बोर्ड 10वीं के परिणाम में फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूर के बेटे समीर गोहेल ने किया टॉप, IIT से इंजीनियर बनने का है सपना; VIDEO

Gujarat Board 10th Result 2025 Out: गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (GSEB) द्वारा आज घोषित किए गए 10वीं कक्षा के परिणाम आज सुबह 8 घोषित कर दिए गए. 10वीं बोर्ड के परिणाम में समीर गोहेल (Samir Gohel) ने पहला स्थान हासिल किया. समीर ने 99.99% अंक प्राप्त कर न सिर्फ अपने स्कूल, बल्कि पूरे राज्य में एक मिसाल कायम की है.

अपनी सफलता पर समीर ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैंने 99.99% अंक हासिल किए हैं... यह मेरे शिक्षकों और परिवार के सहयोग के साथ-साथ मेरी खुद की मेहनत का नतीजा है. मैं आईआईटी से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना चाहता हूं. मेरे पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और उन्होंने हमेशा चाहा कि मैं कुछ अच्छा करूं. और आज मैंने वह कर दिखाया है. सोशल मीडिया पर समीर के स्कूल में जश्न का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें साथी छात्र उन्हें फूलों की माला पहनाकर बधाई देते नजर आ रहे हैं. यह भी पढ़े: Gujarat Board 10th Result 2025 Out: गुजरात बोर्ड 10वीं के परिणाम जारी, राजकोट के स्कूल में छात्रों ने मनाया ख़ुशी का जश्न, VIDEO वायरल

समीर गोहेल ने 10वीं की परीक्षा में किया टॉप

#WATCH | Rajkot, Gujarat | Samir Gohel, who secured the first rank, says, "I have secured 99.99 % marks... It's because of my teachers and family support, along with my own hard work. I want to pursue computer science engineering from an IIT. My father is a labourer in a factory,… https://t.co/4DBZTTgf7c pic.twitter.com/SvJpRFlMWH

— ANI (@ANI) May 8, 2025