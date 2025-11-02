November School Holidays 2025: नवंबर में बच्चों की बल्ले-बल्ले! जानिए इस महीने स्कूलों में कब-कब रहेंगी छुट्टियां, देख लें पूरी लिस्ट

School Holiday

November School Holidays 2025: अक्टूबर के त्योहारी महीने के बाद, नवंबर शुरू हो गया है. बच्चे अब बेसब्री से इस महीने मिलने वाली छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं. हर महीने की तरह, नवंबर में भी कुछ राष्ट्रीय अवकाश और रविवार हैं जब स्कूल बंद रहेंगे. आइए जानें कि इस महीने बच्चे घर पर कब आराम से छुट्टियां मना पाएंगे. इस साल नवंबर में पांच रविवार हैं, यानी बच्चों को पांच दिन की वीकेंड छुट्टी की गारंटी है. इसके अलावा, देश भर के ज्यादातर स्कूल और शैक्षणिक संस्थान 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती (Guru Nanak Jayanti) के अवसर पर बंद रहेंगे.

यह दिन पूरे भारत में धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है.

ये भी पढें: Jammu and Kashmir: प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कार्यरत कर्मचारियों को मिली 3 दिन की विशेष छुट्टी

कुल 8 से 9 दिन की छुट्टी

इसके बाद, 14 नवंबर को बाल दिवस (Children's Day) पर कई स्कूल बंद रहेंगे या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. गुरु तेग बहादुर की शहादत (Martyrdom of Guru Tegh Bahadur) के उपलक्ष्य में 24 नवंबर को भी कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे. हालांकि, ये छुट्टियां राज्य के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं. इसका मतलब है कि बच्चों को नवंबर में रविवार समेत कुल 8 से 9 दिन की छुट्टी मिल सकती है.

हालांकि, इस बार छुट्टियों की संख्या अक्टूबर की तुलना में थोड़ी कम है, क्योंकि दिवाली और दशहरा जैसे बड़े त्यौहार पिछले महीने ही पड़ चुके हैं.

स्कूलों के समय में बदलाव

इस बीच, सर्दियों के कारण जम्मू-कश्मीर में भी स्कूलों के समय (Jammu and Kashmir School Timing) में बदलाव किया गया है. श्रीनगर नगर निगम क्षेत्र के स्कूल अब सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक खुलेंगे, जबकि शहर के बाहर के स्कूल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलेंगे.

इस तरह, बच्चों को थोड़ा आराम मिलेगा और नवंबर में सर्दियों की छुट्टियों का मजा दोगुना हो जाएगा.