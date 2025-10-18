Dhanteras 2025: राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने धनतेरस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं

राहुल गांधी

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने शनिवार को धनतेरस (Dhanteras) के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने सभी के जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि की कामना की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सभी देशवासियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं. स्वास्थ्य और धन का यह त्योहार आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि लाए." इस मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) ने लिखा, "सभी देशवासियों को पावन पर्व धनतेरस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और संपन्नता की कामना करती हूं. मां लक्ष्मी सबका कल्याण करें."

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी देशवासियों को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. उन्होंने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "इस शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव व आरोग्य का आशीर्वाद दें, ऐसी हमारी कामना है." इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस की शुभकामनाएं दीं और उनकी 'कल्याण और समृद्धि' की कामना की. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश भर में मेरे सभी परिवारजनों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं. इस पावन अवसर पर, मैं सभी के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं. भगवान धन्वंतरि सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें."

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस अवसर पर शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, "सुख, समृद्धि और आरोग्य के पावन पर्व धनतेरस की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की कृपा से आपका जीवन आनंद, समृद्धि, धन-धान्य और खुशियों से परिपूर्ण हो." धनतेरस हिंदू परंपराओं में दिवाली त्योहार का पहला दिन है. धनतेरस के दिन लोग मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि से सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, अपने घरों में दीपक जलाते हैं और आभूषण या सोने-चांदी की वस्तुएं खरीदते हैं. इस दिन भगवान की आराधना करने से आर्थिक समृद्धि के साथ आरोग्यता की भी प्राप्ति होती है. देवी लक्ष्मी की स्तुति में भक्ति गीत या भजन गाए जाते हैं और उन्हें मिठाइयां चढ़ाई जाती हैं