Delhi Air Pollution: दिल्ली की हवा ज़हरीली होने से लोगों का सांस लेना हुआ दुश्वार, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर AQI 408 पर पहुंचा

Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली की हवा में सुधार नहीं दिख रहा है। हर दिन हवा की गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है, जिससे लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है. हालात इतने खराब हैं कि चारों ओर कोहरा और धुंध का घना पर्दा नजर आ रहा है.
इंडिया गेट-कर्तव्य पथAQI 408 पर पहुंचा
इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का इलाका जहरीली धुंध की घनी चादर में लिपटा हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, इस क्षेत्र का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 408 है, जो ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. यह भी पढ़े: Delhi Air Pollution Update: दिल्ली-एनसीआर में सांस लेना मुश्किल, ज्यादातर इलाकों में एक्यूआई 300 से 400 के बीच दर्ज
दिल्ली की हवा हुई ख़राब
#WATCH दिल्ली | इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास का इलाका जहरीली धुंध की घनी चादर में लिपटा हुआ है। CPCB के अनुसार इस क्षेत्र में AQI 408 है जो 'गंभीर' श्रेणी में है। pic.twitter.com/PBzRNGthHw
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 12, 2025
दिल्ली-एनसीआर में GRAP स्टेज-3 लागू
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-3 लागू कर दिया गया है. इसके तहत निर्माण कार्यों पर रोक, वाहनों पर नियंत्रण, और सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग के निर्देश दिए गए हैं.
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं रही, तो आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है. उन्होंने प्रशासन और जनता दोनों से साझी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है. हर साल सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता है, लेकिन इस बार शुरुआती दिनों में ही AQI का 400 पार करना गंभीर चेतावनी माना जा रहा है.