Delhi Loot Video: दिल्ली के भजनपुरा में बुजुर्ग महिला से बेटे के गोदाम में लूट, 70,000 रुपये छीनकर भागे बदमाश

Delhi Loot Video: दिल्ली के भजनपुरा इलाके में एक लूट की घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला को उसके बेटे के प्लास्टिक सामान के गोदाम में लूट लिया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

जानकारी के अनुसार, दो बदमाश महिला के बेटे की दुकान में घुस आए और चाकू और पिस्तौल के बल पर 70,000 रुपये लूटकर फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है. यह भी पढ़े: Bijnor Mobile Shop loot Video: बिजनौर में मोबाइल शॉप में दिनदहाड़े लूट, बदमाश ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उड़ाए 50 हजार रुपये!

#WATCH | Delhi: A senior citizen woman was robbed in her son's warehouse of plastic goods in the Bhajanpura area of Northeast Delhi. The incident took place on Saturday evening. Two robbers came and fled after looting about Rs 70,000 by keeping her at knife and gunpoint. pic.twitter.com/wjbrMeR07N

— ANI (@ANI) July 20, 2025