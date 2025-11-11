Delhi Red Fort Blast: दिल्ली में हुए धमाके के बाद चुनावी राज्य बिहार में हाई अलर्ट, पटना जंक्शन पर एटीएस की निगरानी

नई दिल्ली, 11 नवंबर : दिल्ली में लाल किले के नजदीक सोमवार को हुए विस्फोट के बाद कई राज्यों ने अपने यहां अलर्ट जारी कर दिया है. लाल किले के नजदीक मेट्रो स्टेशन गेट नंबर-1 के पास खड़ी एक कार में हुए भीषण बम विस्फोट के बाद चुनावी राज्य बिहार में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है.

यह घटना सोमवार की शाम में हुई, जिसमें आसपास की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुईं और कई लोग मारे गए तथा घायल हुए. इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है, खासकर बिहार में, जहां विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज 11 नवंबर को होना है. बिहार पुलिस मुख्यालय ने तुरंत राज्यव्यापी हाई अलर्ट जारी कर दिया और आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) सहित सभी सुरक्षा एजेंसियों को सक्रिय कर दिया. पुलिस उप-महानिरीक्षक, एटीएस बिहार द्वारा जारी थ्रेट एडवाइजरी में सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और रेल पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि चुनावी माहौल में किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए सतर्कता बरती जाए. यह भी पढ़ें : Delhi Red Fort Blast: विस्फोट से 3 घंटे पहले तक लाल किले के पास पार्किंग में खड़ी थी कार, सीसीटीवी फुटेज से मिली अहम जानकारी

एडवाइजरी में 10 प्रमुख बिंदु उल्लेखित हैं, जिनमें धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों, भीड़भाड़ वाले बाजारों, रेलवे-मेट्रो स्टेशनों, बड़े प्रशासनिक भवनों और सैन्य छावनियों पर सघन चेकिंग; पुलिस गश्त बढ़ाना; सीसीटीवी की 24 घंटे मॉनिटरिंग; बस अड्डों, मॉलों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष अभियान; सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकपॉइंट मजबूत करना; संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों या परित्यक्त वस्तुओं पर त्वरित कार्रवाई शामिल हैं. इनके अलावा सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय, शांति समितियों और व्हाट्सएप ग्रुपों को सक्रिय करना, आसूचना संकलन और साझा करना और सोशल मीडिया पर अफवाहों की निगरानी और फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई शामिल है.

राजधानी पटना में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं. पटना जंक्शन पर एटीएस, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीमों ने सघन तलाशी अभियान शुरू कर दिया है. यात्रियों के सामान की जांच के लिए डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड तैनात किए गए हैं. हर आने-जाने वाले यात्री की बॉडी चेकिंग हो रही है और संदिग्धों से गहन पूछताछ की जा रही है. स्टेशन परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है. इसी तरह मीठापुर बस स्टैंड, गांधी मैदान, बोरिंग रोड चौराहा और प्रमुख बाजारों में चेकिंग जोरों पर है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को धार्मिक स्थलों, मॉलों, सिनेमाघरों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कड़ी करने के आदेश दिए हैं.