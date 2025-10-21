Delhi Airport: इंडिगो 26 अक्टूबर से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 से दोबारा से शुरू करेगी उड़ानें

IndiGo Flight Fire Delhi (Photo: @indigo/X)

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर : भारत की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन इंडिगो (Airline Indigo) ने मंगलवार को कहा कि वह 26 अक्टूबर से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) के टर्मिनल 2 से उड़ानें फिर से शुरू करेगी. इस साल की शुरुआत में रखरखाव कार्यों के चलते एयरलाइन ने यहां से अपनी उड़ानों को अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया था. यह कदम एयरलाइन के रिवाइज्ड टर्मिनल प्लान का हिस्सा है जिसका उद्देश्य यात्री सुविधा में सुधार और एयरपोर्ट पर अपने परिचालन को सुव्यवस्थित करना है. एयरलाइन अब तीनों टर्मिनलों - टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 से उड़ानें संचालित करेगी.

नई योजना के तहत, 6ई 2000 से 6ई 2999 संख्या वाली सभी इंडिगो उड़ानें टर्मिनल 2 से संचालित होंगी. 6ई 5000 से 6ई 5999 तक की उड़ानें (सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें सहित) टर्मिनल 3 से संचालित होंगी. एयरलाइन ने कहा कि इंडिगो की अन्य सभी घरेलू उड़ानें टर्मिनल 1 से ही संचालित होती रहेंगी. एयरलाइन ने कहा, "ग्राहकों की सुविधा और एयरपोर्ट की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से, इंडिगो टर्मिनल 2 से 6ई 2000 – 6ई 2999 तक की उड़ानें और टर्मिनल 3 से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के साथ 6ई 5000 – 6ई 5999 तक की उड़ानें संचालित करेगी. अन्य सभी घरेलू उड़ानें टर्मिनल 1 से संचालित होती रहेंगी." यह बदलाव इस साल की शुरुआत में अप्रैल 2025 में हुए एक अस्थायी शिफ्ट के बाद किया गया है, जब रखरखाव कार्य के कारण इंडिगो की सभी उड़ानों को टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 पर शिफ्ट कर दिया गया था. यह भी पढ़ें : Bihar Assembly Elections 2025: प्रशांत किशोर का बीजेपी पर तीखा प्रहार, जन सुराज उम्मीदवारों पर दबाव का लगाया आरोप

टर्मिनल 2 के फिर से खुलने के साथ, एयरलाइन ने अब सभी टर्मिनलों पर सामान्य परिचालन फिर से शुरू कर दिया है. इंडिगो ने यात्रियों को यात्रा से पहले अपनी उड़ान संख्या और टर्मिनल विवरण ध्यान से जांचने की सलाह दी है, क्योंकि टर्मिनल में बदलाव के साथ उड़ान कार्यक्रम में भी बदलाव हो सकते हैं. यात्री इंडिगो की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. इससे पहले, इंडिगो ने 10 नवंबर से नई दिल्ली और चीन के ग्वांगझू के बीच दैनिक सीधी उड़ानें शुरू करने की भी घोषणा की थी. इस मार्ग पर एयरलाइन एयरबस ए320 विमान का उपयोग करेगी. दिल्ली से उड़ान रात 9:45 बजे रवाना होगी और सुबह 4:40 बजे ग्वांगझू पहुंचेगी, जबकि वापसी के लिए उड़ान सुबह 5:50 बजे रवाना होगी और सुबह 10:10 बजे दिल्ली पहुंचेगी. 2020 के बाद से चीन और भारत के बीच हवाई संपर्क बंद था. ऐसे में इस उड़ान को भारत-चीन के बीच एयर कनेक्टिविटी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.